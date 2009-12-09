

محسين الشهباني

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 02:04

المحور: الادب والفن









انا المتيم بجمالك

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ايتها الفاتنة في زمن الجواري

احمل وجهي بين كفي

احمل قلبي خارج كتفي

يهتف باسمك

البلل يفضح الرغبة

شوقك الى اطفاء الجمرة

يا مشتعلة بالشهوة

حاملا القبلات المسروقات

من الزمن هاربات

الى شفتيك تتحدى السماء

تتمرد على ماتبقى من الرماد

ينساب الشعر

في حضورك

في غيابك

زلالا بحارا بلا شطآن

يذوب لهفة مع كل خفقان

ساعتها تعلنين غنجك

ساعتها تعلنين تمردك

اجردك من قشور الحضارة

واسافر معك مغمض العينين

بين حلمتيك

انتشلهما من السبات

كلما لمحتهما يستنجدان بي

لاروي كل هذا العطش

تستهويني قلاعك ايتها الاميرة

تجمد عقلي

فأتلو بعدهما

تراتيل

المقدس

والمدنس

كل صلواتي

سجودا

وركوعا

واقفا

ممددا

استحضر كل الخشوع

على خاصرتك

وانا المتيم بحبك

حتى الموت

اعرف

اني اعريك حبيبتي

وارسمك على الجدران فضيحة

اعرف

اني بذيء

واحرفي الراعفات

في نظر الغوغاء

في عرف العشيرة

جروح غائرات ...

مجرد تقيحات ...

اسطر قبيحات...

لا يسعني الا ان ابصق في وجوهكم

لا يسعني الا ان اصرخ في وجوهكم

فمتى تستفيق القبيلة