

حسن المهدي

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 20:04

المحور: الادب والفن









وعن النذور ..

[ كتب مهروت في مذكراته :

ياايها الأرضي : أن كنت تظن أن أنهار الخمر واللبن ترب بساتين النخيل فدونك البساتين ] ..

وقال ..

لقد جاءوا عشاءا قنطرة خليل باشا *

جاءوا وقد غادرني العبد الصالح متابطا

صندوق الأمنيات السعيدة وأتبع مساكن القمر ..

وكنت وحدي ،

وحدي يفتتني همس الطفولة يضيع في الذنوب الثقال حتى لم تعد كرب النخيل* تقوى على حمل الشموع مراكب تمخر عباب الآمال ...

تتفتق الطحالب الخضر عمامة خضراء وما كان هو بل شبه لهم ...

الممسكون تلابيب الجرف الحفاة العراة : يسألون الليل عن لون الشمس وعصيان المطر ..

عن الخضرة الغائبة في الألواح الطينية تلك الممسكات البذور في اقفاص اسر ..

عن العمي في عيون مزججة بلون بلور أزرق

عن القسمة في حظوظ النساء ..

عن القضاء والقدر ..

عن الحوت ممسك القطر ،

متى يموت ...

متى يموت ...

لكنما كنت وحدي ،

وما كان هو ، بل شبه لهم .

* قنطرة على النهر شيدت في زمن الوالي خليل باشا .