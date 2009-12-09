

زينة بن سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 05:50

المحور: الادب والفن









أكتب هذا المقطع بالنيابة عن حبيبي الذي كان!



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الطّريق إليك

تُشبه الفضيحة

والوصمة

وتطلّعات الباحثين عن بوّابة الكون.

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