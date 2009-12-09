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اعو ياذئب يارفيق ...


محمد نور الدين بن خديجة
الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 02:46
المحور: الادب والفن
    


بوضوح أعتم
من حب ..
دخلت بلادك يا نجمة
توغر عميقا
عميقا
في دم القلب ..
أضيئي طريق الليل
على طول ما تمشيه المنفى
إن للوحشة رفيقا
ودرب ..
...
...
يا رفيق
يا وحشة
ياذئبا مستفردا
يا حزبا طاردك
انشقاق حزب ..
اعو
اعو
اعو
طويلا
طويلا
فمتى غده
أيعود
ياليل الصب ؟ ..
...
... ...
دخلت بلادك ياحب
والساعة لم تقم
والخوف كأنه الثانية عشرة ليلا
يحكم الناس
فاعو اعو
فعواؤك
بلا قمر يطلع
هو الموقف الصعب ..
يانجمة
يازرقة تلمع
في همس
إن همسك في هذا الليل يبدأ
خطته
لا تراجع
عما توحيه
لمن عشقوا
فإن للمنفى رفيقا ودرب ..
أعو
اعو يا ذئب
يا رفيق
ياحزبا يذرع وحشته
بلا حزب ..
...
...
سيطول الليل
وإن أظلمت
إن قمر الممشى
بوصلة القلب ..

شعر : محمد نور الدين بن خديجة﻿
شتنبر 2017 المغرب





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محمد نور الدين بن خديجة

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