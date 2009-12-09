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-ارتكاس شهوة-


ميلينا مطانيوس عيسى
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 17:43
المحور: الادب والفن
    


"ارتكاس شهوة"
أنظر إلى وجهك على
الغلاف
شذرة ما تقتلعني كفرار
النساء من زريبة البنطي
قبلة أولى..
أيجدر أن نبذر جميع ضحايانا
وأن نقسم ظهر الصبية
بفكرة شعواء؟
قبلة ثانية..
أيزعجك صرير السرير
تلونك المتردي
وصفارة الانتهاء من زعيق
حاف؟!
أستميحك بهتانا..
تسلطي على حفل العشاء
سلب من سجيتي العافية
ميلينا مطانيوس عيسى





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ميلينا مطانيوس عيسى

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المقالات المنشورة: 31
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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميلينا مطانيوس عيسى - -ارتكاس شهوة-