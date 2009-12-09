

غادة علوه

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 17:43

المحور: الادب والفن









قدْ أينعَ الحُبُّ

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يعطر مصباح العمر.. يعبث به هديل صباح تنامى على كفّيه عطر السّمر،تداعبه أنامل أحلام ترمّم شقوق الأسى.

يجتاز العطر حقولاً تنبت فيها أمنيات تتوهّج زهورها بين رايات السلام، يسري كي يغفو داخل بردة القلب منتظراً انبلاج شمس الحرية على عتمات الليالي الجاثمة على لوحات الانتظار...

وحدها الأحلام ترفل بعطرها الورديّ في حنايا القلب، تكفّه عن النبض بلغات الألوان. لا نبض إلّا بلغة الانتماء؛ لغة قمح أرغفة السنابل، ونداء أنامل الزهور، وخرير شهقات الماء في النهر، وهدير صخب الموج، وصهيل وهج جمرات رمال الشواطئ، وهسهسة قطرات ندى الفجر...

بتلك اللغة تُنشد الحياة تراتيلها، فتمسح آثار الأوجاع في سراديب النفس، تفتح ممالك النور، تُطلق عصفورة القلب من سجن القلق إلى فضاء الشمس الفسيح؛ لترسم لوحة مواعيد مرصّعة بقبلات الريح...فيتمتم القلب: قد أينع في شغافي الحبُّ، مذ ناغت بقربي عصفورة الغيم، فمزّقت غياهب الوحشة ومنحتني تغريدة الدفء..

د. غادة علوه/لبنان