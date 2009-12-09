

كامي بزيع

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 16:35

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









اكد رايش ان طاقة الاورغون يمكن تجميعها عبر تقنيات، وذلك عبر مزج مواد مختلفة مع بعضها البعض. قام اولا بدراسة المواد التي تجذب الاورغون واي المواد تمتص الاورغون او تخزنه كما والمواد التي يمكن ان تعيد بثه. فتوصل الى خلاصة الى المواد المناسبة هي الخشب والمعدن، والحجارة. الخشب يجذب ويلتقط الاورغون اما المعدن فيلتقطه ليعيد بثه مرة اخرى اي يثيره.

وايضا ابتكر رايش طريقة لعرض واظهار الاورغون في انابيت التفريغ العالي ZERO POINT استدلالا على انه يمثل الاثير الكوني، وقال رايش انه عبر تجميع الاورغون يمكن حل مشاكل الجفاف والقحط واقترح مصادر طاقة نظيفة. فأدواته تعمل على تجميع السحب وبالتالي تأتي بالمطر، وعبر الانترنت تنتشر كثير من طرق صنع هذه الادوات، ويمكن استعمال ادواته في توليد الكهرباء والعديد من الامور.

وقد طور رايش صندوقا خاصا مبطنا بالمعدن لتجميع طاقة الاورغون يمكن للمريض ان يجلس او ينام بها، وقد استخدمه في علاج السرطان.

كما ان الطاقة المجمعة يمكنها ان تشحن بذور النباتات وتزيد من شفاء الجروح.

اما لناحية الاورغونيت فيمكن القيام به بسهولة، لانه صغير الحجم ولكنه فعال بالوقت نفسه.

الاورغونيت خزان او مستوعب الطاقة وهو يوفر تأثيرات بيولوجية اصلاحية لجميع الكائنات الحية. بكلام آخر الاورغونيت بنية صلبة تحول موجات الكهرومغناطيسية السلبية الى موجات ايجابية متناغمة مع الطبيعة. يعمل كانه انتن او لاقط.

من فوائد الاورغونيت: زيادة مستوى الطاقة الحيوية. تحويل الطاقة السلبية في البيئة المحيطة الى طاقة ايجابية، تجديد الخلايا وتدعيم الجهاز المناعي. مساعدة النباتات في النمو. واخيرا يمكن استعمال الاورغونيت لتنظيف البيت او المكتب.

ان التلوث الناتج عن الاجهزة الناقلة للطاقة كالموبايل او الكمبيوتر او التلفزيون او ابراج التوتر العالي او المايكرويف او الواي فاي وغيرها الكثثير تخلق حقلا طاقيا فوضويا يعمل الاورغونيت على اعادة تنظيمه.

من المفيد عدم نقل الاورغونيت من مكانه التي توضع فيه، لان طاقة الاورغونيت تحتاج الى وقت لتنتظم من جديد.

ويمكن صنع الاورغونيت يدويا وهو يتطلب مادة عضوية اضافة الى مادية معدنية بنفس النسبة اضافة الى حجر الكوارتز.

المطلوب مقدار من الراتنج او resin ونفس المقدار من برش او فتات الالمنيوم والتي يمكن الحصول عليها مجانا من مصانع الحدادة الافرنجية، او مقدار من النحاس، مثلا تلك الموجودة داخل اشرطة الكهرباء، ويمكن ايضا ان يستعمل الحديد المفتت مثل الرمل. يمكن استخدام اي معدن باستثثناء الرصاص.

مثلا كوب من الراتنج او resin يمزج مع كوب من فتات الالمنيوم يخلطون جيدا ويوضع القليل منهم في قالب مثل تلك القوالب الصغيرة التي تستعمل للكيك، ويوضع في الوسط حجر الكوارتز ثم يصب فوقه بقية المزيج.

من المفيد استعمال قالب بشكل هرم، فالجميع يعلم طاقة الهرم، كما يمكن اضافة الالوان التي تفضلونها الى المزيج.

ولهذه المواد خصائص معينة لذلك استعملها رايش في ادواته. فالمعدن يعمل بسبب خصائصه الموصلة كأنه انتين لاقط للموجات والاشارات الكهربامغناطيسية التي تحيط بنا.

اما الراتنج او resin بسبب خصائصه النصف موصلة والساكنة، فإنها تجمع تلك الموجات.

الكوارتز بفضل ميزته الكهروضغطية الطبيعية فانه يبث الكترون بحيث تتحول طاقة الكهرومغناطيسية العشوائية الى موجات منظمة وحيوية وايجابية.

للعلم ان اختراعات رايش بقيت طي الكتمان ولم يسمح لها الا في هذه الايام برؤية النور، ويعمل نشطاء ومسجي البيئة النظيفة الى ترويج ابتكاراته عبر الانترنت لتصل الى كل المهتمين في كل بقاع الارض، لذلك لا تتأخروا في الاطلاع على اختراعاته لانها سهلة ويمكن صنعها بمواد تتوفر في كل بيت.