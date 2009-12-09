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-كوبرا الملك-


كوثر العقباني
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 02:14
المحور: الادب والفن
    


-كوبرا الملك-
لانعكاس رؤياها مهابة الذهول واندثار الأزل..
ولها الخفايا !!
على غير معرفة كانت ربة التاج..
وحدها صاحبة المكر..
لاخوف يحدو همّتها..
تنسل في صحو وفي سكر..
فلها مهابة الملوك وجلالة الحسن..
ولها ما لغير من ملكّن !!
حين..
تتأجج شراسةً في مدى الرصد بعين جامحة..
وبقلبٍ أكول..
هي ظلالي المعتم في الغيِّ
فلا سلالة تحكم الارض بعدي
ولاعرش ينتصب فوق مداي..
فمن تقف مفرطة الأنا
على حمى التسلط..؟!
ولاذئب يطول قمري المتراقص فوق أبراجي..
فمن رحم الأرض ينبثق نبضها حارقا..
والريح بعض زئيرها ..
وحين تصيب لعنة الأسرار مليكها ..
يسقط التاج مزنرا بالسم
وتهاوى العروش بغواية الأبد..
فالفتنة أفعى ..
تاريخ كتب ب مزمار..
غاو يقترب إذ يبتعد ..
ويعزف إذ يلدغ..
بفحيح أبدي الخبث..
وعلى وقع أنغامه تلتف دائرة الخوف اندهاشا..
فالموت لمن يتخطى عتبة لهوي..
إلا من كان مدانيا ل لوني..
لا ليل يحجبه..
كنوزي أحرسها بفحيح أعمى..
فشيفرة دمي لي ولمن ملك بالدين جلدي..
هكذا قالت الأسطورة..
مرصودة أرضي وماعليها..
وماحملت في أرحامها..؟!
فما بالك ياعلي بابا..
هل ستصل لكلمة سرها..؟!
وتستنهض الهمم..
فتنصر المظلوم..
لتطعم الفقير من دمع عينها
أم سيكون هذا أجل..
وعلى الباغي فلتدور الدوائر..
فيا أيها الناظر لعين سلتها سحرا..
احذر لهيب النار المنبثق سطوة..
ولا تنحني إلا لخالق من طين واحد خلقك...
وإليه ترجعون..





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كوثر العقباني

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