

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 13:19

المحور: الادب والفن









خيالي حريق



وَلِيْ فِيْ هَوَاهَا طَرِيْقُ

وَدَمْعٌ رَقِيْقُ

وَشَمْسُ الحَكَايَا بَرِيْقُ

يَنَامُ الَّليَالِي

وَوَحْدِي خَيَالِي حَرِيْقُ.



23 مارس 2012





خيرتني



خَيَّرَتْنِيْ بَيْنَ كَفّي وَالغَرَامِ

قَالَ لِيْ: طَلْعٌ أَتَاهَا الأَمْسَ كِذْبًا

خَيّرَتْكَ

خَدَّهَا الرَّاضِيْ حَنِيْنَا

فَانْتَقِيْهَا

يَاسَمِيْنًا سَلْسَبِيْلا

فَانْتَقَتْنِيْ

عَبْدَهَا المَنْذُوْرَ طَوْعًا

وَالجَمِيْلا.



26 أبريل 2012



دربك العالي



دَرْبُكِ العَالِيْ دَعَانِي

أَنْ أَخُطَّ الخَطَّ وَادي

فارتقيتُ الأمس وحدي

وارتجفتُ

فالجرادُ المُستقيمُ

جزَّ أعناقَ البلادِ.



19 فبراير 2012



دربنا



دَرْبُنَا خَفِّفْ خُطَاكَ

وَانْتَظِرْنِيْ

سَاقِيَ المَوْثُوْقُ وَثْقًا

قَدْ يَخُنِّيْ.



26 أبريل 2012



دعاء



يَا إِلَهِي جَفَّ حَلْقِي فِيْ دُعَائِي

بَيْنَ تَرْتِيْلِ الكِتَابِ

وَالبُّكَاءِ

فَاسْقِنِي حَرْفًا كَصَوْتِ الرِّيْحِ رَعْدَا

أَوْ نَسِيْمًا فِيْ رُبَى الأَحْلامِ عِطْرَا

يَا إِلَهِي

أَعْطِنِيْ زَهْرًا كَثِيْفَا

أَعْطِنِيْ رَوْضًا مُخِيْفَا

أَلْقِنِي فَوْقَ القَصِيْدِ

بَيْتَ شِعْرٍ لَنْ يُقَالَ

لَحْنَ نُوْرٍ مِنْ سَمَاءٍ بَاتَ فِيْهَا النُّوْرُ طُهْرَا

أَعْطِنِي يَا رَبُّ شِعْرَا

أَعْطِنِيْ يَا رَبُّ قَلْبَا

لَوْ عَصَاكَ

مَا عَصَاكَ

يَا إِلَهِيْ.



26 أبريل 2012





دق محبوب



دَقَّ مَحْبُوْبُ بَابِيْ عَلَىْ الغَافِلِ

فَارْتَمَى

بَيْنَ وَرْدٍ وَرُمْحٍ عَلَى شَهْوَةِ القَاتِلِ

وَارْتَوَى

مِنْ رَحِيْقِي سُهَادًا عَلَى شَاهِدِ الرِّاحِلِ.



14 مارس 2012





رحلة بين السدوم



رِحْلَةٌ بَيْنَ السُّدُوْمِ

أَطْرَقَتْ فِيْ عِشْقِهَا بِنْتُ النُّجُوْمِ

هَلْ سَيَأْتِي مِنْ طُلُوْعِ القَهْرِ قَهْرٌ؟

أَمْ نَظَلُّ

فِيْ غُيُوْمِ العُمْرِ دَهْرًا؟

نَشْتَرِي مُهْرَ النِّهَارِ

بِالهُمُوْمِ؟.



13 يونيو 2012



رقص الشموع



أَرْبَكَتْنِي حِيْنَ هَلَّتْ دَمْعَةٌ مِنْ جَفْنِهَا

أَسْكَرَتْ بَيْنَ الضُّلُوْعِ

مُهْجَةً كَانَتْ كَمَا الأَفْرَاحِ حَتَّى

دَمْعَةٌ حَطَّتْ عَلَى رَقْصِ الشُّمُوْعِ

حُزْنَهَا.



4 سبتمبر 2012



رملة



رَمْلَةٌ لِلرَّمْلِ قَالَتْ:

إِنَّنِي قَدْ صِرْتُ مِنْكُمْ

فَاصْفِرَارُ اللَّوْنِ عَيْنِي

وَ البَهِيْجُ المُخْتَفِيْ فِيْ رِحْلَتِي عُمْرُ الخِيَامِ

فَاضْرِبُوْنِي فِيْ ثَرَاكُمْ

بَيْرَقًا مَنْ غَيْرِ نَارِ.





زرعت الدار



زَرَعْتُ الدَّارَ أَيْكًا نَابِضًا مِنِّيْ

وَأَخْفَيْتُ الرُّكَامَ المُخْتَفِيْ عَنِّيْ

لَعَلَّ الأَيْكُ يَأْتِيْنِي

وَيَمْضِي غَازِلاً فَنِّيْ.



12 فبراير 2012





زقاق المدق



رَجْفَةٌ فِيْ مِعْصَمِيْ قَدْ

أَرَّقَتْ وِزْرَ النَّوَايَا

ثُمَّ لامَتْ

وَمْضَ سِحْرٍ فِيْ زَوَايَا

مِبْسَمِيْ أَوْ فِيْ المَرَايَا.





15 أبريل 2012



سعدي عانق الأيام



وَنَامَتْ فَوْقَ صَدْرِي بِنْتُ أَحْلامِي

كَأَنَّ الرَّوْضَ قَدْ عَادَ

وَسَعْدِي عَانَقَ الأَيَّامَ فِيْ خَطْوِي

شَرِبْتُ المَاءَ خَمْرًا سَلْسَبِيْلاً مِنْ شَذَا الوَرْدِ

وَفَوْقَ الكَفِّ تَذْكَارٌ

سَيَمْضِيْ بَيْنَ أَوْهَامِي.



10 سبتمبر 2012





سلطان الحيارى



قَالَ سُلْطَانُ الحَيَارَى:

هَذِهِ الأَشْعَارُ بَحْرٌ مِنْ سَكَارَى

فِيْ مَتَاهَاتِ العُيُوْنِ

بَيْنَ شَطٍّ مِنْ حَنِيْنِي

وَانْبِعَاثِ الشِّعْرِ رَيًّا لِلْعَذَارَى.



6 سبتمبر 2012



شروق العازفين



إِسْمُكَ المَنْقُوْشُ فِيْ أَوْرَاقِ مَوْتِيْ

أَسَّسَ الأَحْكَامَ تَقْضِيْ

فِيْ شُرُوْقِ العَازِفِيْنَ

بِانْسِجَامٍ

نَحْوَ فِقْهٍ لِلُّغَاتِ.



28 سبتمبر 2012



شريانها



شُرْيَانُهَا

مِنْ عَالَمِ التَّشْرِيْحِ جَاءَ المَرْصَدَا

زَاهٍ كَوَمْضٍ حَارِقٍ

وَارْتَادَ دَرْبَ الحَاكِمِ المِقْدَامِ عَصْفًا مُرْعِدَا

وَاخْتَارَنِي قُرْبَانَ عَبْدٍ مَارِقٍ

وَاخْتَارَ فِيّ المَوْعِدَا.



26 أبريل 2012







شهرزاد

شَهْرَزَادُ

يَا قَصِيْدَ الأُمْسِيَاتِ

أَنْتِ مِنْ أَحْلامِ بِالِيْ

وَرْدَةٌ تَبْنِيْ كَثِيْفَ الأُمْنِيَاتِ.



21 مارس 2012







شهريار



شَهْرَيَارُ

أَيْنَ يَقْضِيْ غَصَّةَ المُلْكِ الكَئِيْبِ؟

ثمُّ كَيْفَ المُلْكُ يَأْتِيْ شَهْرَيَارَ؟

رَاقِصًا كَالعَنْدَلِيْبِ

هَذِهِ الأُنْثَى بِلَادٌ

وَالبِلَادُ، الحُرُّ فِيْهَا

فَيْضُ فَيْضٍ لِلْعَبِيْدِ.



21 مارس 2012







شيطان

كَسَوْتُ الرِّيْحَ بِالعُمْرِ

وَكَانَ الرِّيْحُ شَيْطَانَا

يُوَاتِيْنِيْ عَلَى كُفْرِ

فَأَنْضُو القَلْبَ غُفْرَانَا.



24 فبراير 2012





طائر الليل الحزين

طَائِرُ الَّليْلِ الحَزِيْنِ

حَطَّ صُبْحًا فَوْقَ أَقْدَارِ العِبَادِ

مَا انْتَبَهْنَا

حِيْنَ صَارَتْ كُلُّ أَعْشَاشِ الغَرَامِ

مَحْضَ ذِكْرٍ لِلْخَرَابِ.



6 سبتمبر 2012



طبلة الصفيح

أَجْوَفٌ مِثْلُ الطُّبُوْلِ

صَاحَ لِلْغِرِّ الفَصِيْحِ:

شَارَتِيْ عِزٌّ وَجَاهُ

فَانْتَقَىْ الغِرُّ العَصَاةَ

مِنْ صَفِيْحِ.



15 سبتمبر 2012



طريق



مَرَّ طَرِيْقٌ

فَوْقَ طَرِيْقٍ

جَنْبَ طَرِيْقٍ

أَيُّ طَرِيْقٍ

خَانَ طَرِيْقَا؟.



12 مارس 2012