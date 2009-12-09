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من ديوان الومضات - ومضات شعرية 2
السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 13:19
المحور:
الادب والفن
خيالي حريق
وَلِيْ فِيْ هَوَاهَا طَرِيْقُ
وَدَمْعٌ رَقِيْقُ
وَشَمْسُ الحَكَايَا بَرِيْقُ
يَنَامُ الَّليَالِي
وَوَحْدِي خَيَالِي حَرِيْقُ.
23 مارس 2012
خيرتني
خَيَّرَتْنِيْ بَيْنَ كَفّي وَالغَرَامِ
قَالَ لِيْ: طَلْعٌ أَتَاهَا الأَمْسَ كِذْبًا
خَيّرَتْكَ
خَدَّهَا الرَّاضِيْ حَنِيْنَا
فَانْتَقِيْهَا
يَاسَمِيْنًا سَلْسَبِيْلا
فَانْتَقَتْنِيْ
عَبْدَهَا المَنْذُوْرَ طَوْعًا
وَالجَمِيْلا.
26 أبريل 2012
دربك العالي
دَرْبُكِ العَالِيْ دَعَانِي
أَنْ أَخُطَّ الخَطَّ وَادي
فارتقيتُ الأمس وحدي
وارتجفتُ
فالجرادُ المُستقيمُ
جزَّ أعناقَ البلادِ.
19 فبراير 2012
دربنا
دَرْبُنَا خَفِّفْ خُطَاكَ
وَانْتَظِرْنِيْ
سَاقِيَ المَوْثُوْقُ وَثْقًا
قَدْ يَخُنِّيْ.
26 أبريل 2012
دعاء
يَا إِلَهِي جَفَّ حَلْقِي فِيْ دُعَائِي
بَيْنَ تَرْتِيْلِ الكِتَابِ
وَالبُّكَاءِ
فَاسْقِنِي حَرْفًا كَصَوْتِ الرِّيْحِ رَعْدَا
أَوْ نَسِيْمًا فِيْ رُبَى الأَحْلامِ عِطْرَا
يَا إِلَهِي
أَعْطِنِيْ زَهْرًا كَثِيْفَا
أَعْطِنِيْ رَوْضًا مُخِيْفَا
أَلْقِنِي فَوْقَ القَصِيْدِ
بَيْتَ شِعْرٍ لَنْ يُقَالَ
لَحْنَ نُوْرٍ مِنْ سَمَاءٍ بَاتَ فِيْهَا النُّوْرُ طُهْرَا
أَعْطِنِي يَا رَبُّ شِعْرَا
أَعْطِنِيْ يَا رَبُّ قَلْبَا
لَوْ عَصَاكَ
مَا عَصَاكَ
يَا إِلَهِيْ.
26 أبريل 2012
دق محبوب
دَقَّ مَحْبُوْبُ بَابِيْ عَلَىْ الغَافِلِ
فَارْتَمَى
بَيْنَ وَرْدٍ وَرُمْحٍ عَلَى شَهْوَةِ القَاتِلِ
وَارْتَوَى
مِنْ رَحِيْقِي سُهَادًا عَلَى شَاهِدِ الرِّاحِلِ.
14 مارس 2012
رحلة بين السدوم
رِحْلَةٌ بَيْنَ السُّدُوْمِ
أَطْرَقَتْ فِيْ عِشْقِهَا بِنْتُ النُّجُوْمِ
هَلْ سَيَأْتِي مِنْ طُلُوْعِ القَهْرِ قَهْرٌ؟
أَمْ نَظَلُّ
فِيْ غُيُوْمِ العُمْرِ دَهْرًا؟
نَشْتَرِي مُهْرَ النِّهَارِ
بِالهُمُوْمِ؟.
13 يونيو 2012
رقص الشموع
أَرْبَكَتْنِي حِيْنَ هَلَّتْ دَمْعَةٌ مِنْ جَفْنِهَا
أَسْكَرَتْ بَيْنَ الضُّلُوْعِ
مُهْجَةً كَانَتْ كَمَا الأَفْرَاحِ حَتَّى
دَمْعَةٌ حَطَّتْ عَلَى رَقْصِ الشُّمُوْعِ
حُزْنَهَا.
4 سبتمبر 2012
رملة
رَمْلَةٌ لِلرَّمْلِ قَالَتْ:
إِنَّنِي قَدْ صِرْتُ مِنْكُمْ
فَاصْفِرَارُ اللَّوْنِ عَيْنِي
وَ البَهِيْجُ المُخْتَفِيْ فِيْ رِحْلَتِي عُمْرُ الخِيَامِ
فَاضْرِبُوْنِي فِيْ ثَرَاكُمْ
بَيْرَقًا مَنْ غَيْرِ نَارِ.
زرعت الدار
زَرَعْتُ الدَّارَ أَيْكًا نَابِضًا مِنِّيْ
وَأَخْفَيْتُ الرُّكَامَ المُخْتَفِيْ عَنِّيْ
لَعَلَّ الأَيْكُ يَأْتِيْنِي
وَيَمْضِي غَازِلاً فَنِّيْ.
12 فبراير 2012
زقاق المدق
رَجْفَةٌ فِيْ مِعْصَمِيْ قَدْ
أَرَّقَتْ وِزْرَ النَّوَايَا
ثُمَّ لامَتْ
وَمْضَ سِحْرٍ فِيْ زَوَايَا
مِبْسَمِيْ أَوْ فِيْ المَرَايَا.
15 أبريل 2012
سعدي عانق الأيام
وَنَامَتْ فَوْقَ صَدْرِي بِنْتُ أَحْلامِي
كَأَنَّ الرَّوْضَ قَدْ عَادَ
وَسَعْدِي عَانَقَ الأَيَّامَ فِيْ خَطْوِي
شَرِبْتُ المَاءَ خَمْرًا سَلْسَبِيْلاً مِنْ شَذَا الوَرْدِ
وَفَوْقَ الكَفِّ تَذْكَارٌ
سَيَمْضِيْ بَيْنَ أَوْهَامِي.
10 سبتمبر 2012
سلطان الحيارى
قَالَ سُلْطَانُ الحَيَارَى:
هَذِهِ الأَشْعَارُ بَحْرٌ مِنْ سَكَارَى
فِيْ مَتَاهَاتِ العُيُوْنِ
بَيْنَ شَطٍّ مِنْ حَنِيْنِي
وَانْبِعَاثِ الشِّعْرِ رَيًّا لِلْعَذَارَى.
6 سبتمبر 2012
شروق العازفين
إِسْمُكَ المَنْقُوْشُ فِيْ أَوْرَاقِ مَوْتِيْ
أَسَّسَ الأَحْكَامَ تَقْضِيْ
فِيْ شُرُوْقِ العَازِفِيْنَ
بِانْسِجَامٍ
نَحْوَ فِقْهٍ لِلُّغَاتِ.
28 سبتمبر 2012
شريانها
شُرْيَانُهَا
مِنْ عَالَمِ التَّشْرِيْحِ جَاءَ المَرْصَدَا
زَاهٍ كَوَمْضٍ حَارِقٍ
وَارْتَادَ دَرْبَ الحَاكِمِ المِقْدَامِ عَصْفًا مُرْعِدَا
وَاخْتَارَنِي قُرْبَانَ عَبْدٍ مَارِقٍ
وَاخْتَارَ فِيّ المَوْعِدَا.
26 أبريل 2012
شهرزاد
شَهْرَزَادُ
يَا قَصِيْدَ الأُمْسِيَاتِ
أَنْتِ مِنْ أَحْلامِ بِالِيْ
وَرْدَةٌ تَبْنِيْ كَثِيْفَ الأُمْنِيَاتِ.
21 مارس 2012
شهريار
شَهْرَيَارُ
أَيْنَ يَقْضِيْ غَصَّةَ المُلْكِ الكَئِيْبِ؟
ثمُّ كَيْفَ المُلْكُ يَأْتِيْ شَهْرَيَارَ؟
رَاقِصًا كَالعَنْدَلِيْبِ
هَذِهِ الأُنْثَى بِلَادٌ
وَالبِلَادُ، الحُرُّ فِيْهَا
فَيْضُ فَيْضٍ لِلْعَبِيْدِ.
21 مارس 2012
شيطان
كَسَوْتُ الرِّيْحَ بِالعُمْرِ
وَكَانَ الرِّيْحُ شَيْطَانَا
يُوَاتِيْنِيْ عَلَى كُفْرِ
فَأَنْضُو القَلْبَ غُفْرَانَا.
24 فبراير 2012
طائر الليل الحزين
طَائِرُ الَّليْلِ الحَزِيْنِ
حَطَّ صُبْحًا فَوْقَ أَقْدَارِ العِبَادِ
مَا انْتَبَهْنَا
حِيْنَ صَارَتْ كُلُّ أَعْشَاشِ الغَرَامِ
مَحْضَ ذِكْرٍ لِلْخَرَابِ.
6 سبتمبر 2012
طبلة الصفيح
أَجْوَفٌ مِثْلُ الطُّبُوْلِ
صَاحَ لِلْغِرِّ الفَصِيْحِ:
شَارَتِيْ عِزٌّ وَجَاهُ
فَانْتَقَىْ الغِرُّ العَصَاةَ
مِنْ صَفِيْحِ.
15 سبتمبر 2012
طريق
مَرَّ طَرِيْقٌ
فَوْقَ طَرِيْقٍ
جَنْبَ طَرِيْقٍ
أَيُّ طَرِيْقٍ
خَانَ طَرِيْقَا؟.
12 مارس 2012
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