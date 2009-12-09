أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عائشة التاج - وأنت تلامس أهداب الروح


اخر الافلام










المزيد.....

وأنت تلامس أهداب الروح


عائشة التاج
الحوار المتمدن-العدد: 5641 - 2017 / 9 / 16 - 02:13
المحور: الادب والفن
    


وأنت تلامس أهداب الروح
وانت تلامس اهداب الروح
برموشك المثقلة بالخوف والجروح
تمهل كي لا تربك خيوط الإبصار
فالأفق ليس على مرمى أحجار
الطريق شاقة ياولدي ،
والسحاب كثيف
فخذ من زاد الحب ما يكفي
الليل والنهار
ولحظات الأعصار
اختزن في شرايينك وهج النور
وابعثه يسري مع خطوك
يبث الدفء
في الاوصال
كن واثق الخطوة ،مرفوع الرأس
فالخوف يخاف من ذوي الهمة
في الحركة و القرار
فا لعواصف والرعد والبرق
تتبعه الأمطار ,
و ارضنا خصبة ،معطاءة
مهما صحروها
تعد بالخير المدرار
ولاتنس أن تمسك
لحظاتك بقبضة
من حب وصير واصرار





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عائشة التاج

إجمالي القراءات: 1,330,659
المقالات المنشورة: 236
- حصان جيداء
- سبامة المجتمع من نجاحة السياسة
- صبر من صبار
- خيوط الوهم
- أسراب الوجع
- حراك الريف وديناميات التغيير
- توهج ايها النور
- حراك الريف ،الامتحان العسير
- لكل رمضانه
- التحايل والاستدراج كتقنيات للماركوتينج
- أنشطة ثقافية بملامح جديدة .
- للمرأة العربية : اعتني بذاتك ,
- امنحني حضن عينيك
- عن رواية سرير الألم لزهرة عز ,
- ولادة متجددة
- الوحدة وتمظهراتها المتعددة
- حول تهمة الألحاد وتداعياتها
- حب الذات .
- سوداوية العالم صناعة إعلامية إيضا .
- سطوة الحنين

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- فيلم -ساليوت-7- يكشف سرا فضائيا روسيا
- جدل بمصر عن -دكتوراه- نصير شمة
-  توقيع كتاب عمرو موسى يجمع الفنانين والاعلاميين
- صدور كتاب يغوص في الذاكرة العثمانية لرام الله
- تدشين أكبر متحف بالعالم للفن الأفريقي المعاصر
- فيلم -عائلة سورية-.. يوميات الحصار بعين بلجيكية
- العثماني ينفي توقيعه على بيان ضد السعودية
- مجلس النواب يزجر المُتغيبين و-البيجيدي- يُرحب
- مهرجان -سماع- للإنشاد بمصر يحتفل بعقده الأول
- -بلا قيود- مع الفنان المصري محمد صبحي

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عائشة التاج - وأنت تلامس أهداب الروح