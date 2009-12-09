

عائشة التاج

الحوار المتمدن-العدد: 5641 - 2017 / 9 / 16 - 02:13

المحور: الادب والفن









وأنت تلامس أهداب الروح

وانت تلامس اهداب الروح

برموشك المثقلة بالخوف والجروح

تمهل كي لا تربك خيوط الإبصار

فالأفق ليس على مرمى أحجار

الطريق شاقة ياولدي ،

والسحاب كثيف

فخذ من زاد الحب ما يكفي

الليل والنهار

ولحظات الأعصار

اختزن في شرايينك وهج النور

وابعثه يسري مع خطوك

يبث الدفء

في الاوصال

كن واثق الخطوة ،مرفوع الرأس

فالخوف يخاف من ذوي الهمة

في الحركة و القرار

فا لعواصف والرعد والبرق

تتبعه الأمطار ,

و ارضنا خصبة ،معطاءة

مهما صحروها

تعد بالخير المدرار

ولاتنس أن تمسك

لحظاتك بقبضة

من حب وصير واصرار