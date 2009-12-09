

باسم الفضلي العراق

الحوار المتمدن-العدد: 5641 - 2017 / 9 / 16 - 02:12

المحور: الادب والفن









{ مِن سوناتات الأنا / مَن يعزف }

إيقاعُ الُّرنوِّ على طبلةِ الإنتظار ، تدغدغُ مساماتِ الحنين ألتخلعُ جلدَ وطنِ العصافير

وااااااااااو... ما أعذبَ أوتار َ القلبِ حينما ترسمُ بسمة على وجهِ نسمة ، تطاردُ وقْعَ أقداميَ ألراقصةِ بوجهِ الريح ... ، كورالُ فرادسِ الإنهيارِ في أحضانِ الرحيق ... يصدحُ بمارشاتِ فراشات هالاتِ قُدَّاساتِ بروق ، نزوةِ المروقِ من جوقةِ فرسانِ الكماناتِ الحوراء الصالات ، حين يتسامى شذاها إلى .. ذؤاباتِ فجرٍ غافٍ على نهدِ القيدِ العتيق ، زقزقةٌ تبحث عن ضَيِّ عَينَيها ، لاتبعثُ رسائلَ العشق ، تكتفي بالتعرّي بين جَفنَي القمر ، وتغوي فحولةَ البوقِ أليحرقُ الآفاقَ ، بدلالِ أعشاشِ أصداءِ ريشِها المحترق ، على شفاهِ الشبق ، وأناملُ بيانو الصقيعِ المتناثرِ الضفاف ، تنسلُّ بعَماء ، بينَ شهَقاتِ مراكبِ جمرِ الإشتهاءِ المرجومِ الينابيع ، أوه ضاعتِ النوتة !!! ، سأعود مواطناً عربياً.

___________باسم الفضلي__________

____العراق بغداد