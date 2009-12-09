

رحل الفنان الكردي الكبير كانيوار وظل صوته يدوي...!

إبراهيم اليوسف

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 15:29

المحور: الادب والفن







رحل الفنان الكردي الكبير كانيوار

وظل صوته يدوي...!



إبراهيم اليوسف







جاءني الخبر صاعقاً:

رحل كانيوار

رحل الفنان الكردي الكبير كانيوار

لم أتمالك نفسي، فالنبأ زلزلني حقاً. إنه صديق الذكريات الأولى الممثل في فرقتي المسرحية في الصف العاشرإلى جانب آخرين، والمغني: قبل أيام رحل عضو الفرقة المغني أحمد حسو،بنوبة قلبية، والقلب نفسه يعلن بلوغ متاعبه الدرجة القصوى. أدى في مسرحية الطبيب الأمي دور"الطبيب الرئيس" إلى جانب الممرض عبدالهادي إبراهيم وتم توقيفنا أثناء التدريبات، ومن بيننا صديقي الفنان الكبيرالراحل جمال جمعة، وهوماذكرته في كتابي" ممحاة المسافة"2016.

بعيد تلك الفترة واصلت الكتابة في عالم الشعر و الصحافة. عبدالهادي ترك الخشبة، وواصل ولايزال بعضهم مسيرته، بينما راح عبداللطيف/ كانيوار إلى عالم الغناء

والآخرون كل في مجاله

لكننا أسرة واحدة برغم بعثراتنا في تخوم الخرائط

كان يغني لنا في سهراتنا في بيته، أو بيتي، مع آخرين. ذات مرة، قرر:

سأصدركاسيتاً

بعد أن جمع قصائد ودواوين عدد من الشعراء ومنهم جكرخوين

بعد أن شجعه كل من حوله:

لم لا تجمع أغانيك في"كاسيت"شأن موضة تلك الأيام

كنت أكتب بالكردية وأعطيت بعض القصائد لبعض المغنين. أعطيته قصيدة: هي هي كانيوار

سرَّ بها، وغناها، غيرأني وللأسف لم أكمل طريق الكتابة بلغتي، بسبب عدم تمكني منها كتابياً كما هوحال تمكني كما أزعم من العربية

أغانيه انتشرت، ورددتها الأفواه

صاراسماً مهماً ذا حضوركبير

فنان كبير وصاحب موقف

هنا علامته الفارقة

قبل عامين

علمت بمعاناته مع وهن قلبه

اتصلت به قبل العملية الجراحية التي أجريت له في مهجره، وبعدها، تواعدنا على لقاء، وحوارطويل، لكن شيئاً من هذا لم يحدث

قبل أيام خطر لي أن أتصل به، للاطمئنان عليه، إلا أن بعض المشاغل الضاغطة عوقتني عن ذلك

رحل كانيوار في مهجره، بعد أن شهد هجرة أهله..جيرانه مكرهين. رحل في الغربة. في مدينته آرنهم الهولندية، بعيداً عن الشارع العام في الحي الغربي في مدينته: قامشلي. بعيداً عن بيت والده القديم. بعيداً عن بيته قرب المستديرة في بيته الجديد. رحل بعيداً عن الأضواء، والبهرجات، المصطنعة التي يحيط سواه بها نفسه



لقد قصرنا جميعاً معك ياصديقي

وعذرنا ربما أن هذه المنافي التي توزعتنا، وتوزعنا عليها سلبتنا الكثير

رحلت وأنت لم تشهد عرس استفتاء-هولير- تاركاً وراءك دوي أغنية شعبك ووطنك

Hey hey kanîwar li cîhane bû êvar

كان جديراً بأن أكتب له أغنيتي الجديدة

Hey hey kanîwar kurdistan va azade















بوست فيسبوكي نشرته في آذار2013

أنا والمسرح

استذكارسريع في يوم المسرح العالمي

عملت في المسرح، ممثلاً، وكاتباً ومخرجاً، وأول المسرحيات التي ألفتها وأناطالب صف أول ثانوي" الندامة" –لم تعرض-وثاني المسرحيات التي ألفتها وأنافي الثاني الثانوي" وتركت المدرسة على إثرها هي" استرنا الله يسترك إخراج فاضل بدرو، وكانت مسرحية" الطبيب الأمي"1978 التي ألفتها وأخرجتها هي المسرحية الثالثة، وقد تم توقيفي و فرقتي كلها في مخفرالحي الغربي بسببها، وكان من بين الممثلين" الفنان المعروف كانيوار" والكاتب عبدالهادي إبراهيم" انقطع عن الكتابة" كماوتم توقيف الفنان الراحل جمال جمعة مع الفرقة-آنذاك- مع أنه لم يكن عضواً فيها" كما وتمت مصادرة نص المسرحية، ولم يعد إلي للآن". كذلك أخرجت في العام 1979-1980 مسرحية القنبلة تأليف رياض عصمت، ومن الطرف التي تمت أن أعضاء فرقتي-وفي فترة ظهورالأخوان المسلمين-راحواإلى مدينة الحسكة ليعلقوا"إعلانات العرض المسرحي" وعليها العبارة التالية" قريباً القنبلة في المركز الثقافي العربي بالحسكة إخراج إبراهيم اليوسف" وكان النقيب إبراهيم اليوسف" نفذ للتومجزرة مدرسة المدفعية في حلب، مادعا لاستنفارالسلطات المحلية كلها، و تم منع إقامة العرض، ومن بين ذكرياتي مع اسم هذا النقيب، أنه ذات مرة تم توقيف باص كامل، كنت من بين ركابه، على طريق قامشلي-حلب، بسبب تشابه اسمينا، رغم فارق السن بيننا، آنذاك، بل إن مدرباً أيام الجيش ظل يعاقبني في كل ليلة يناوب في القطعة العسكرية التي"خدمت"فيها، لأن ابني عمته كانا من ضحايا تلك المجزرة، " ...!؟

- وأتذكر أخيراً، أنني في العام 1980 قدمت أوراقي إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، بغرض الدراسة، ولم أفلح ......

- في مابعد، في نهاية الثمانينيات كتبت النص المسرحي الرابع وهو" مرافعات السيد إكس "وهونص مونودرامي" حاول الصديق جمال جمعة تمثيله وإخراجه، دون جدوى.

-تمَّ في العام 2006 تكريمي بمناسبة يوم المسرح العالمي" من قبل مجلة نرجس التي كان يرئسها الشاعرأحمد حيدر" فتمَّ إغلاق الصالة الخاصة التي استأجرتها الجهة المكرمة"، واعتقال وتعذيب صاحبها، وتم استدعاء الصديق المخرج صالح برو.....وآخرين، مرات عدة..... وهدد من قبل الأمن السياسي بألايعيد التواصل معي، وأن يكف عن مشروع الفيلم الوثائقي الذي أعلن عنه، ليتناول بعض ملامح تجربتي مع الفن والكتابة والحياة.

-المسرح يعني لي ذكريات جد مريرة..

27-3-2013

إبراهيم اليوسف



• بوست فيسبوكي نشرته في 21 فبراير2015



إبراهيم يوسف

21 فبراير، 2015 ·

تحية إلى الفنان كانيوار:

" أول قصيدة لي باللغة الكردية 1978"

اليوم، تواصلت مع الفنان كانيوارصديق الطفولة والشباب والفن، والذي غنى أول قصيدة لي بالكردية الام في العام 1978 ومنها على ما أذكر:

Hey hey kanîwar

L i cîhanê bû êvar

Dengekî ban”k”e

Yên binan û yên bênan

Li hemî xaka K û rdistan

والقصيدة رغم بساطتها الفنية كانت تعني لي آنذاك إحدى رسائل الموقف الأولى

حمداً على سلامتك كانيوار































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