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هؤلاء


نزار ماضي
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 02:22
المحور: الادب والفن
    


هذا هو الإسلامُ إمّا قاتلٌ ..أو يقرأُ القرآنَ وسْطَ مقابرِ
والثالثُ اللطّامُ يضربُ رأسَهُ..بالسيف لاستذكارِ يومٍ غابرِ
والرابعُ المهووسُ كلُّ همومِهِ..في الجنس والأموال بين مواخرِ
أمّا رجالُ الدين لا تسألْ فهم .. أوغادُ بين جبابرٍ وفواجرِ
والجوعُ يفترسُ النفوسَ وإنْ بدتْ..متخومةً فالجوعُ جوعُ سرائرِ
يا ويل خامنئي وسلمان الخنى..فقدوا الكرامةَ في صراعٍ غادرِ
يستقويانِ على الضعيفِ ويركعا ..ن إلى القويّ المستبدّ الجائرِ
هجروا الكتابَ وهمّشوهُ ونكّلوا.. بالقارئ المتنوّرِ المتحاورِ
والطائفيّةُ دينُهم ويقينُهُم .. إذ حوّلوا الإسلامَ محضَ شعائرِ
سئمَ الظلامُ من الظلامِ فأقفلوا..بابَ الهروب من الجحيم الهادرِ
جرّوا ذيولَ الليل خيبةَ عاثرِ..سحقًا لهم من حاكمين برابرِ





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نزار ماضي

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