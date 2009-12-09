

محكمة العدل الدولية لاهاي هولندا.

اسحق قومي

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 00:58

المحور: الادب والفن







عشتار الفصول:10577

محكمة العدل الدولية ـ لاهاي ـ هولندا.

المدعي الشخصي :الكاتب السّوري حسين حمدان العساف .

المدّعى عليه : الشاعر والأديب ، الباحث السّوري المسّتقل .

اسحق قومي .رئيس الرابطة المهجرية للإبداع المشرقي ..

الموضوع: دين قديم مستحق الدفع منذ أكثر من ربع قرن ..

.رقم الدعوة (1). تاريخها الأول من أيلول عام 2017م ..

استهلال

بينما كنتُ أكاتب أخي الفنان التشكيلي السّوري، حسن حمدان العساف ، وهو يهم



بالخروج متعافيا على إثر عملية جراحية ،من مشفى الأسد بدمشق ،وإذا بموزع البريد يطلبني حالاً ، ويُعطيني مظروفا ً،غريباً في لونه ، لم أعهده من قبل ، ويطلب مني أن أوقع له على أنني تسلمتُ المظروف ووفحواه الموجد في داخله ..

فتحتُ المظروف، وقرأتُ مايلي:

عطفاً على احالة القصر العدلي بالحسكة.المحكمة الجزائية وبعد الاسئناف غير المكتمل،

لجريمة، واضحة المعالم ،تقرر إرسال الدعوة من قبل المواطن السوري المدعو والمقيم في الرياض بالسعودية حسين حمدان العساف ، والدته فطيم ومحل الولادة قرية تل جميلو إلى محكمتنا الموقرة ، لمقاضاة الشاعر، والأديب الأستاذ اسحق قومي والدته خاتون ومحل الولادة قرية تل جميلو لكن لصغر سنه سجلوه ولادة الحسكة ـ فهم لم يزوروا لكنهم خضعوا للواقعة . والدعوة موجهة لتهربه من إيفاء دين السيد حسين حمدان العساف ،ذلك الدين المذكور في حاشية محكمة الاستئناف بالحسكة ،والمقدر والمرسوم في صورة للمحكمة وهو:

1أولاً : 56 محرمة كلينكس . بتاريخ 1984و1985م.

ثانيا: 23 سكرة دروبس اللون أخضر الطعم نعنان .بنفس التاريخ.

ثالثاً: 20 صحن مشبك من عند الحلبي بالتاريخ نفسه أيام الشتوية.

رابعاً: دعوة إلى مطعم البستان ،من أجل أكل مشاوي صيغين لاغير من عند فؤاد حداد.بالحسكة تاريخ 1987م .

1. خامساً:إستعارة كتب من مكتبة المدعي في وقت لايوجد فيه كتب إلا بالاستعارة من مكتبة المركز الثقافي بالحسكة، وهذا يتطلب جهدا إضافيا للذهاب مسافة تتجاوز ذهابا وإيابا خمس كيلو مترات ، واستعارته استمرت لمدة تجاوزت العشرين سنة كل سنة بليرة سورية واحدة رسم اشتراك فكم ليرة سورية يحق للمدعي أن يحصل عليها من المدعي عليه مع حساب سعر صرف الليرة السورية بالعملات الأجنبية..

2. وجاء في هامش إحالة المحكمة بالحسكة، أن المدعي يُقسم بأنه يقول الحق وهذا دين يجب أن يفيه، وإلا يطلب إدخال المدعى عليه سجن محكمة لاهاي .

3. ولكن بعدما سجلنا دعوته جاءنا للتو من المدعو عليه شاعر المغتربات اسحق قومي أمه خاتون بنت أصلاني ،بالبريد الممغنط ـ البريد الالكتروني يقول :مايلي:

4. من بعد السلام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا.

5. وللسادة القضاة الكرام أطال الله في أعماركم بالسلام والكمال والتمام.

6. أما بعد:

7. ياسادتي وصلني إخطاركم وما يتضمنه من حضوري الفوري إلى مقر محكمتكم الموقرة.ولكن أريد منحي فترة من الزمن، حتى أجمع أفكاري ،والتقط أنفاسي لهذا الخبر المؤسف من إنسان أريد أن أوضح مدى العلاقة بيني وبينه:

8. سيداتي سادتي أصحاب المقامات في محاكم لاهاي الدويلات:

9. أما بعد:

10. ياساتي هذا المدعي علي يكون أخي بالرضاعة ،فأمه المرحومة فطيم وأمي1ً= المرحومة خاتون ،كانتا ترضعاننا معاً أيام الحر والقر( أقصد مع أخيه حسن حمدان العساف عافاه الله فهو في نقاهة وإن شاء الله سيشفى ) وأكثر من سبع رضعات بيننا، بحكم الشرع الاسلامي ، ولما كان أخو أخوك أخوك فإنه أخي بحسب مفهوم وشرع الرضاعة، وعلى ما أقوله ربنا يشهد لي وبالشفاعة.

2ً= ياسادتي هو جاري منذ أن كنا صغاراً ،وكنا أترابا نلعب معا ونسهر معا حتى غدونا شباباً ،وأنا أضيف هنا كنت في عرسه يوم تزوج وهو لازال في نهاية المرحلة الاعدادية أبذل من الجهود في ترتيب الضيوف، واستقبالهم حطوها هاي كقيمة من مجهوداتي في سبيل عرسه الميمون يومها.

3= ياسادتي اسألوه لقد قدمتُ له أكثر مما تتوقعون من صحون المربى المشمس وما أدراكم ما المشمش.

4= أخذني أكثر من مرة معه كشاهد، على أموال كان يتورط في إعطائها لأناس كان يظن بأنهم من الطيبين ،وأذكر منهم الزميل مجد قباني، من حلب.هاي على حساب كم مرة أخذني لعنده، وهو يُطالبه بالمبلغ المذكور. أذكرّه بأن وقتي من ذهب كان يأخذني في الصيف وكان الجو حارا للغاية ، ونحن نسير إلى حي ختو بالحسكة خليه يحلف يمين لا أقول الحق.

5= أذكِرّه بأنه مرة استأجرَ بيك آب، وأخذنا لقرية تتكوّن من بضعة بيوت تحت السبع والأربعين قرب الشدادي لعند ناس لا أعرف ما بينهما ،وكان الوقت صيفا ،والغبار ملأ رئتينا ، خليه يدفع لي حق تنظيف الرئتين ،وسأتقدم بتقرير من الأطباء الألمان لسيادتكم الموقرة فيما بعد لو شئتم عدم تصديقي ..

6+ وأخيراً: استحلفوه بالله ألم أرسل له، وأنا في ألمانيا وعلى وجه السرعة مع الصديق رزوق صومي أبو سومر ،الذي كلفته أن يشتري لأخي وصديقي صينية كنافي ولم يصدقني أنني سأرسل له الصينية حالا عندما كنا نتحدث بالمسنجر عام 2006 م. وحين لبى النداء الصديق رزوق صومي أبو سومر وترك القصر العدلي بالحسكة واستأجر سيارة واشترى للمدعي عليّ أخي الكاتب صحن كبير كنافي وأخذه إلى بيته ،استغرب اسألوه بالله عليه هل يستطيع نكران كل هذا؟

لهذا ياسيداتي وسادتي

ألتمس منكم المعذرة ،في إطالتي للشرح ،وتقديم بعض العينات، مما قدمته كتعبير عن إيفاء ديون أخي وصديقي ،وأنا أقر له بديونه ،وما جاء في حيثيات محكمة الاستئناف بالحسكة ، أم أنه يريد كما حسبها مرة صديقنا المحامي والقاضي عوّاد الطلب لأحدى النساء حيث كان أحدهم قد سرق منها دجاجة، وصارت بعد مدة أكثر من عشرين لكون الدجاجة تفرخ..فإذا كان أخي الأستاذ حسين سيعاملني بهذه المعاملة معناها أقر له بأن أعطيه دينه بعد عشرين عاما ،وعندها نحسب كم له وأتعهد بإعطاء دينه حين أنزل للوطن سوريا لهذا أرجو أولاً:.

سحب دعواه بعد هذا الذي قدمناه.

وإلا سأحتاج إلى أن أستخدم حق النقض تجاه ما تصدره محكمتكم الموقرة.

تعالوا نحلها بالتراضي ،وإلا لجأت ُ إلى محكمة مكانها ،ماهاي ،وقضاتها في شنغاهاي وقانونها من قوانين سوهاي ومو هاي ،وعنجهاي ، ونسينا قوانين حمورابي وقوانيكم ياسادتي أنتظر قراراتكم الموقرة%

المدعي عليه

المظلوم

اسحق قومي

ألمانيا

4/9/2017م

ملاحظة: أي حذف أو نسخ ، أو مسخ سأرفع عليكم وعليه دعوة قضائية ،وأنا جاد مئة %

شتاتلون ـ ألمانيا













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