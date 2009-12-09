

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 23:15

المحور: الادب والفن









تعريف الموت



وليد المسعودي



(1)



ان تكون حمارا

يحمل الاثقال

بنفسٍ راضية ٍ

يسحبها الغناء

الى حتفها



(2)



كلما حلمت بضحكة

تقدمت نحو فمك الحروب

حرب على الكلمة

ان تجرب حظها

حرب على اللقمة

ان تزف طعمها

حرب على الحياة

ان تجرب موتها

بسعادة لا تنتهي





(3)



انت جبل واقف

يمر عطرها

فيسند راحتيه على قلبك

حينها تسقط من عليائك

لتغدو سهلا يغني بأنفاسها



(4)



انت قبلة

تركض خلفها الفتيات

وكل نصر لواحدة موت

يحييك من جديد