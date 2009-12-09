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حلم


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 23:13
المحور: الادب والفن
    


كان لدي حلم نحو الفجر
رأيت الغيوم سريعة معلقة في العاصفة
في الهواء غصنان متوأمان
تحت المنور الأسود مثل علامة للسلام
لا شيء أدركت في الحلم . لم أقدر أن ألمس
العلامة من غير أن تتحطم .
في ذاك الهواء الفراغ كان الحضور
الغصن في السماء مثبت فوق لاشيئيته .
-----------------
EL SUENIO
----------

TUVE UN SUENIO
HACIA EL ALBA
VI LAS NUBES RàPIDAS AGOLPARSE
EN LA TORMENTA
EN EL AIRE
DOS RAMAS ENLAZADAS BAJO EL CELAJE
NEGRO
COMO UN SIGNO DE PAZ
NADA SUPE EN EL SUENIO
NO PODRIA TOCAR EL SIGNO
SIN QUE SE DESHAGA
EN AQUEL AIRE ESTABA LA PRESENCIA
UN RAMAJE EN EL CIELO
FIJO SOBRE SU NADA
------------------
شعر الشاعر الإسباني العظيم ANDRES SANCHEZ ROBAINA
ترجمة الشاعر ناس حدهوم أحمد الخمار
-----------
ملاحظة/ لقد تعذر علي كتابة كلمة حلم على وجهها الصحيح لأنني لم أجد حرف النون المطلوب
ولهذا على القاريء أن ينطق بها على الشكل التالي / إل سوينيو / .





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ناس حدهوم أحمد

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