

ناس حدهوم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 23:13

المحور: الادب والفن









كان لدي حلم نحو الفجر

رأيت الغيوم سريعة معلقة في العاصفة

في الهواء غصنان متوأمان

تحت المنور الأسود مثل علامة للسلام

لا شيء أدركت في الحلم . لم أقدر أن ألمس

العلامة من غير أن تتحطم .

في ذاك الهواء الفراغ كان الحضور

الغصن في السماء مثبت فوق لاشيئيته .

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EL SUENIO

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TUVE UN SUENIO

HACIA EL ALBA

VI LAS NUBES RàPIDAS AGOLPARSE

EN LA TORMENTA

EN EL AIRE

DOS RAMAS ENLAZADAS BAJO EL CELAJE

NEGRO

COMO UN SIGNO DE PAZ

NADA SUPE EN EL SUENIO

NO PODRIA TOCAR EL SIGNO

SIN QUE SE DESHAGA

EN AQUEL AIRE ESTABA LA PRESENCIA

UN RAMAJE EN EL CIELO

FIJO SOBRE SU NADA

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شعر الشاعر الإسباني العظيم ANDRES SANCHEZ ROBAINA

ترجمة الشاعر ناس حدهوم أحمد الخمار

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ملاحظة/ لقد تعذر علي كتابة كلمة حلم على وجهها الصحيح لأنني لم أجد حرف النون المطلوب

ولهذا على القاريء أن ينطق بها على الشكل التالي / إل سوينيو / .







