

محمد أحمد جمعة

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 12:49

المحور: الادب والفن









حب لم تُهيأ له الاسباب





ليه بنفرح وقت لما نخون

وبنعمل نفسنا نايمين وقت مابنتخان

ويفضل حبنا بيزيد ومايقلش لناس خاينين

هاتحسبها وهاتتحاسب

هاتلاقى الذنب خلص ذنب

وتلاقى الغلطة مسحت غلطة

وتلاقى الحق بيدور على صاحب

وفى عز الشوق بتقرب لِتلمسها

وتدور فيها على حته مافيش غيرك بيلمسها

.… فتملسهاش

وتدور على دموع الذنب فى عنيها

…. فمتلاقيهاش

حتى الحلم اللى كان بيشبّك ايدى فى ايديها

وقت الحلم مابيجيبهاش … مابقلقهاش

وعارف انها فى عز النوم مع غيرى

فى دنيا العشق كاس الذل بقى داير

وكل عاشق بذنب حبيبته .. بيتعاير

فدور على واحدة ذنبها يدوب ليلة

أنا من كتر ذنوبها مش عارف

أنسب لنفسى حبها ليلة

فى دنيا العشق العاشق بقى محتاج

بدل التوبة ١٠٠ توبة

……………………………..

ياكاس جمالها نصيبى فيك آخر جرعة

فكام عاشق شرب قبلى وكام مشتاق

وكام راجل اتخان لحد ما جه عليا الدور

يا جسم ناخره السوس

مابقاش ينفع اوصفك فى الشعر

مابقاش ينفع ألمسك فتحس

يا جسم شرعه فى الهوى العصيان

أنا اللى بدأتك وكملت بيك نقصى

يا أجمل حزن فى الدنيا

ياحزنها وقت مابتعصى

بتفرح .. فتحتاج بعدها لتوبة

فتخلق توبة مخنوقة فى بطن الذنب

وتطلب منى أتوب عن ذنب ماعملتوش

……………………………….

حضنك اللى كان ريان صبح مالح

بيروينى العطش فاعطش

وأسافر ليكِ أحس بغربة فى الأشواق

كأن البيت ماهوش بيتى

كأن العشق بقى أرخص من إنه يتشرى وينباع

ماتخدعنيش بدقات قلبك العالية

وماتحاوليش تخلى الجرح على الموضة

وماتطالبيش جمهور حزننا يشجّع

كل اللى ليا فى قلبك كلمة للذكرى

كتبتها زى ما كتبها كتير غيرى

جسمك العريان مابقاش بيغرينى

مابقاش يغيرنى ولا بغير من غيرى عليه

قالولى امشى عكس الزمن تكسب

قالولى ياريتك سيبتها تبعد

١٠ سنين أوجاع وجعونى بالثانية

جرح الكرامة كرامة لو جرحتها بايدك

ومش كل دقة قلب فى الهوا عيار مليان

ممكن تصيبك دقة من قلب كان طايش

قتل الوجع حلال فى عرف العشق

فأنا هاقتلك فتموتى جنب اللى مات فيا

وقلبى اللى مات فيكى. . لازم يعيش فيّا

.. لازم يعيش ليّا



محمد أحمد جمعة