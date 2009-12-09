

ناس حدهوم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 02:48

المحور: الادب والفن









شاخت حياة البشر

شاخت الديانات والعقائد في ملحها

والقيم القديمة اهترأت

فاعتلت الأخلاق داخل حديقتها القاحلة

وهرم الإنسان في الملل والنقاهة

وأصبح مضطرا لمواجهة أكذوبته العظمى

ها هو معها وجها لوجه .

لمع الغبار في الوجود

واشتعل الحريق في المناخ

وأصبحت الروح مجرد مزحة

والجسد يتورط أكثر فأكثر في المحنة

الحروب والإنكسارات تشتعل

بين الليل والنهار

وخرج الثعبان من القبو .

هكذا أقبلت الأزمنة الصعبة والمنحرفة

لتقلب الطاولة على حدود الأمكنة

وبات العدم منارة في بحر هائج

وحلما مطلوبا للغجر

من أجل الرحيل في الأبد

الذي كان قبلا

أزلا في الوهم وانعدام الشعور

إذن فلتأخد الإنسانية شكوكها

على محمل من الجد .