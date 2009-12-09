أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ناس حدهوم أحمد - خرج الثعبان من القبو


اخر الافلام











المزيد.....

خرج الثعبان من القبو


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 02:48
المحور: الادب والفن
    


شاخت حياة البشر
شاخت الديانات والعقائد في ملحها
والقيم القديمة اهترأت
فاعتلت الأخلاق داخل حديقتها القاحلة
وهرم الإنسان في الملل والنقاهة
وأصبح مضطرا لمواجهة أكذوبته العظمى
ها هو معها وجها لوجه .
لمع الغبار في الوجود
واشتعل الحريق في المناخ
وأصبحت الروح مجرد مزحة
والجسد يتورط أكثر فأكثر في المحنة
الحروب والإنكسارات تشتعل
بين الليل والنهار
وخرج الثعبان من القبو .
هكذا أقبلت الأزمنة الصعبة والمنحرفة
لتقلب الطاولة على حدود الأمكنة
وبات العدم منارة في بحر هائج
وحلما مطلوبا للغجر
من أجل الرحيل في الأبد
الذي كان قبلا
أزلا في الوهم وانعدام الشعور
إذن فلتأخد الإنسانية شكوكها
على محمل من الجد .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ناس حدهوم أحمد

إجمالي القراءات: 975,674
المقالات المنشورة: 623
- من دفاتر النجوى
- جاذبية غير مرئية - قصة قصيرة جدا -
- معضلة الوجود
- الأبيض والأسود
- مملكة الشمس
- ياللهول
- دلالة الأسطورة وصدمة اللاحقيقة
- ورود الحديقة العذراء
- بعضا من الدراما البشرية
- المرأة والشتاء
- معجزة
- إ شارة
- التجدد فالخسران
- حزنا لابد منه
- العناصر
- حكايات من الواقع
- ولادة وفصول
- قوس قزح
- صورة
- حيرة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- علاقة الشاعر ومجموعاته
- وفاة إريك بومان أحد الرؤساء السابقين للقسم العربي في بي بي س ...
- بنعتيق ينتقد -تجار الموت- ويدعو لحماية الشباب من الأفكار ال ...
- وزير الثقافة والسياحة والآثار لـ (الزمان): نتجه لعرض آثارنا ...
- هموم الكاتب الشبح مع زبونه
- -عشر سنين- فيلم للفلسطيني علاء العالول
- عشق أباد تستعد لاستضافة الألعاب الأسيوية للفنون القتالية وال ...
- عشق أباد تستعد لاستضافة الألعاب الأسيوية للفنون القتالية وال ...
- صمت - البام- يثير حفيظة - البيجيدي- !!
- البام يمتنع عن الكلام داخل البرلمان احتجاجا على الحكومة

المزيد.....
كتب ودراسات
- الرواية العربية / مصاغ المُجَمَل في تركيب الجواز: / جعفر كمال
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,218
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ناس حدهوم أحمد - خرج الثعبان من القبو