أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - راما ديب - لبُّ الحُلم .. و حِلُّ اتباعه


اخر الافلام











المزيد.....

لبُّ الحُلم .. و حِلُّ اتباعه


راما ديب
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 15:19
المحور: الادب والفن
    


في الطريقِ سقطَتْ مني بضعُ دقائقَ
ليملأ الفراغُ ظنَّ التأخرُ عن الوصول
استعجلتُ بهِ قربَ حبيبي ..
ففي بلادنا لم يكنْ الوقتُ اختياراً
بين سيفٍ و مذبوحِ ..
القرابينُ نحنُ .. و جلادنا جامعٌ للأبدية
أما جسرُ الأحلامِ أياديهِ متفرقةً
حتّى أعمارنا لا تكفيه حبالاً
بين ضفةِ القلبِ و ضفةِ القهر
فيالِ عُقمِ الوصلِ بين الحبِّ و الدمِ ..
و للفصلِ .. غادرنا البلاد
الجعبةُ متخمةٌ بالمجهول
و الأملُ نكتةٌ للفتيان
لا وقتَ للحياةِ .. نلهثُ للعيش
لا مكانَ للموتِ .. بغيةُ الحياة
غريب الزمان علينا .. باردٌ سلامُه
و الحلمُ يلاعبنا بين ظهورٍ واختفاء
بآخرِ الجسرِ .. و الخطوةُ فارغةُ الثقة
أقدامنا الكشافةُ و الأيادي تلوحُ للأمان
و الصمتُ يتدلى من ضجيجِ الكلام
فماذا نحكي .. تائهةٌ القصة من بدايةٍ و ختام
موصدةٌ بالخوف.. بالتعويذةِ الأخيرة :
"هاقد سقطتُ .. هاقد انتهيتُ"
صرخةُ الظنِّ الأخيرة ..
و نداءُ أولِ الفتوحاتِ ..
باحتفالٍ من عرقٍ وارتجاف
و دفءُ كفٍ .. امتزجَ بالكفِ
و ارتواءُ النبضُ من النبضِ
ليعيد إلينا بضعَ دقائقَ ..
و عمراً نعرفه من الرائحة :
"هنيئاً لك .. بالدمِ مافُتِنتْ ..
هنيئاً لك .. الموتَ ما افْتَعلتْ ..
مباركٌ عليكَ .. أنا
لبُّ الحلمِ .. و حِلُّ اتباعِه".





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
راما ديب

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- سلطةٌ نخبوية
- سؤال
- احتياجٌ عربيّ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- اختتام مهرجان -الزحف- لموسيقى الروك في روسيا
- سعوديون يدعون لمقاطعة -الرياض- بسبب كاريكاتير
- الدولة والمذاهب... جدلية السلطة وبديلها المفروض
- البولشوى الروسي يصدم الأوساط الفنية العالمية بتأجيل عرض بالي ...
- خطوط ومنمنمات اقليم -ما وراء النهر-
- مهرجان المسرح المصري يبدأ الخميس...عروض مميزة وحضور مجاني
- فيديو.. الممثل جمال سليمان: هذه طبيعة علاقتي مع زملائي الموا ...
- مصدر استقلالي: شـبــاط انــتـهـــى
- كاريكاتير
- غسان كنفاني حاضر بعد 45 عاما على الغياب

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,132
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - راما ديب - لبُّ الحُلم .. و حِلُّ اتباعه