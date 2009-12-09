

راما ديب

الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 15:19

المحور: الادب والفن









في الطريقِ سقطَتْ مني بضعُ دقائقَ

ليملأ الفراغُ ظنَّ التأخرُ عن الوصول

استعجلتُ بهِ قربَ حبيبي ..

ففي بلادنا لم يكنْ الوقتُ اختياراً

بين سيفٍ و مذبوحِ ..

القرابينُ نحنُ .. و جلادنا جامعٌ للأبدية

أما جسرُ الأحلامِ أياديهِ متفرقةً

حتّى أعمارنا لا تكفيه حبالاً

بين ضفةِ القلبِ و ضفةِ القهر

فيالِ عُقمِ الوصلِ بين الحبِّ و الدمِ ..

و للفصلِ .. غادرنا البلاد

الجعبةُ متخمةٌ بالمجهول

و الأملُ نكتةٌ للفتيان

لا وقتَ للحياةِ .. نلهثُ للعيش

لا مكانَ للموتِ .. بغيةُ الحياة

غريب الزمان علينا .. باردٌ سلامُه

و الحلمُ يلاعبنا بين ظهورٍ واختفاء

بآخرِ الجسرِ .. و الخطوةُ فارغةُ الثقة

أقدامنا الكشافةُ و الأيادي تلوحُ للأمان

و الصمتُ يتدلى من ضجيجِ الكلام

فماذا نحكي .. تائهةٌ القصة من بدايةٍ و ختام

موصدةٌ بالخوف.. بالتعويذةِ الأخيرة :

"هاقد سقطتُ .. هاقد انتهيتُ"

صرخةُ الظنِّ الأخيرة ..

و نداءُ أولِ الفتوحاتِ ..

باحتفالٍ من عرقٍ وارتجاف

و دفءُ كفٍ .. امتزجَ بالكفِ

و ارتواءُ النبضُ من النبضِ

ليعيد إلينا بضعَ دقائقَ ..

و عمراً نعرفه من الرائحة :

"هنيئاً لك .. بالدمِ مافُتِنتْ ..

هنيئاً لك .. الموتَ ما افْتَعلتْ ..

مباركٌ عليكَ .. أنا

لبُّ الحلمِ .. و حِلُّ اتباعِه".