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العاشق ما بين الحسام والسحام


حسام عبد الحسين
الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 19:02
المحور: الادب والفن
    


العاشق ما بين الحسام والسحام

حسام عبد الحسين

عشقها هر في قلبي
والخص توارى على عيني
سبيئة الكأس لا تهيم عقلي
فخر الزعامة تبالة امام فخري
الزعيم يتمنى عشقي
وجلاوزته ارادوا سفك دمي
دم الشهيد بحاجة إلى شكر!
لا شكر له من ساسة الطلح
على قبره ترقص الدمى
وأولاده قد منعوا من الدجى
وامه نزيفة الخدين في تقى
فقرا وجوعا وحربا منذ الصبا
فقيرا وتحت ارضه الغنى
وقاتله الطلح من ماله تزكى
وروحه تضوع من جنان الدوى
وروحي على ضفائر زينب تفنى
قبل زينب فنيت في عالم السحام
وفي السحام اقاتل وحدتي بالحسام
وحسامي رغم الاطيط يفترس الجذام
افتراسا وجهادا وقان للفكر المنال
ونصرا وسيادة في ارض الكمال
وبعد النصر ينهض الشعب للسلام
لكي لا يسرقه الخائن الجبان
ويرجع القاتل والسنان
وينتصر العاشق ما بين الحسام والسحام.


السحام: اللون الاسود.
هر: تناثر.
الخص: من لحمت اجفان عينه وتورمت.
سبيئة: الخمر.
تبالة: يتظاهر بالبلاهة ويتصنعها.
الطلح: طالحا.
تصوع: انتشرت رائحته؛ تصوع المسك.
الأطيط: صوت احتكاك يحدثه جسم يقاوم شدا وضغطا.
قان: كاسب الشيء وجامعه.





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حسام عبد الحسين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسام عبد الحسين - العاشق ما بين الحسام والسحام