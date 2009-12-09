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يا أيّها الحزن


نوميديا جرّوفي
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 01:28
المحور: الادب والفن
    


( في الذكرى السنوية لشهداء إنفجار الكرادة)

لم تطاردني أينما حللت؟
ولم تقتلني بسهام اليأس كلما تفاءلت؟
ولم تدفن براعم الأمل في نفسي؟
ألم يكفك اغتيال السّعادة في الماضي؟
ألم ترض بما زرعت في النّفس من مآسي؟
كلّما حلمتُ بالفرح غرست أنيابك بلا رحمة
و حينما أحاول الهروب منك تمسكني مخالبك بلا شفقة
يا أيّها الحزن
كفاك تشريدا بأحلامي
كفاك زرعا للشّقاء في أيّامي
توقّف..عد أدراجك
فلن أستسلم لك
لن نسى تلك الجراح التي لن تندمل بسهولة
سأنسى أنّني كنت منك مستباحة
لست لعبة في يديك
فمهما طال اللّيل لا بد من طلوع الصّباح





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نوميديا جرّوفي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نوميديا جرّوفي - يا أيّها الحزن