التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,058
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نوميديا جرّوفي - يا أيّها الحزن
|
|
يا أيّها الحزن
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الرّمزية في شعر عبد الكريم هدّاد
- ديوان (عودة ماركس) للشّاعر - هاتف بشبوش-
- في بغداد
- ديوان (الخوف ضمير المتكلّم) للشّاعر - إيّاد أحمد هاشم-
- إلى ملك قلبي والرّوح
- رواية (اللّعبة المُحكمة) للرّوائي - كريم السماوي-
- بين الجفن و النّبض
- نهاية
- دعوة قلب
- و اسألهم عن القرية... للقاصّ - أنمار رحمة الله-
- قلبُ العراق المجروح
- نحو الحقيقة
- حين نلتقي
- خبر جديد عن آخر أعمال الموسيقار -حازم فارس-
- حلبجة
- عيد نوروز (نهوروز) في كردستان
- لروح الشّهيد المقدم - علي الوروار-
- شبابي و شيبتي
- رواية - ق . م سيرة سجين سيّاسي- للرّوائي -لؤي عمران موسى-.
- حبيبي عمري هاتف
المزيد.....
- استراليا : اليوم الثالث من ايام - المهرجان الثقافي العراق ...
- المدير التنفيذي لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونيّة: ال ...
- - أغاني طائر الغربة - مجموعة شعرية جديدة للشاعر العراقي صباح ...
- نتائج شعب باكلوريا الرياضيات والشعب الادبية كاملة
- الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة يعرض حياتك للخطر!
- ليلى السليماني:الكتابة تمرين صعب.. ولا وجود لكتابة نسائية
- تجمع سند الحياة وقصر الثقافة والفنون في الديوانية تعاون مشتر ...
- أديب كمال الدين إلى الإسبانية
- حوار خاص مع الفنان منذر الرياحنة
- هل لموسيقى الغرب أن تلتقي مع كلمات الشرق؟
المزيد.....
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نوميديا جرّوفي - يا أيّها الحزن