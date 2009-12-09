

محمد نضال دروزه

الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 12:23

المحور: الادب والفن









أعلنها حربا ثورية ضد خوفي وترددي وحرماني.

محمد نضال دروزه

(أغنية ثورة حرية الجنس)

(تغنيها سها سامي) :

صديقي عشيقي الولهان

انا سها عشيقتك

ارجوك اتوسل اليك

ان تعلنها حربا غرامية

حامية الوطيس

على خوفي وترددي وحرماني

وعلى اوهامي وقيودي

وامراضي النفسية

أشتاق منك اتصالا مفاجئأ لي

أشتاق قبلة مفاجئة

وحضنك الحنون يضمني بشدة

واصابع يديك

تعزف انغام العشق والمتعة على جسدي

أشتاق اجتياحك لي

يغدر يأسي وحزني وحرماني

أشتاق مدفعك يدك وحدتي

بقنابل السعادة والفرح

لا تتوقف عن القصف و القذف

أريد أن يلتهب كياني ويشتعل دماغي

بالحرية والصفاء الذهني

أريد أن يحمر رأس المدفع

وهو يدكني يحررني

أعلنها حربا ... و تقدم

جسدي عنيد

جسدي عنيد

لا يشبعه مئة مدفع

هات حلفائك و تقدم

أذقني قسوة مدفعك

سطوة مدفعك

واذقني صخب المدفع

أعلنها حربا ...

و تقدم في انحائي

أشعل في وردي حمرة نار

أطفئ خجلي

بدل حمرة خجلي بحمرة شبقي

طهر وجعي طهرني واشفيني

واطلق صوتي بعذوبة الحاني

الهث فوقي وتنهد

وانت تسبح

وتغوص في اعماقي

أشعل جوفي بلهيب المدفع

حتى تعم النشوة كل كياني

اجعلني أسقط فرحا

أُقتَل شبعا بسعادة عشقك

و اتركني ألتهم المدفع بل مئة مدفع

منذ حضورك بين يدي واحضاني

وذاتي تحيي مهرجان

افراحك وافراحي

وسعادتك وسعادتي ...

وأنا ارقص نشوى

في مهرجان الحرية.

محمد نضال دروزه