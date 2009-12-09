

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 00:45

المحور: الادب والفن









أقعى بباحة وجهي

صمت لحظها

دق مساميره

ذاهلا عن أوجاعي

شاع في القلب

شيب ذكراها

ناهزت خمسين حولا

عندي

لازال بالعشرين محياها

أتعلمين رعشة

شفتي من أين؟

أنفاسك ؛

صدف فرك مقلي

فتح الأذين على البطين

نشور سحيق التوبة

حاقة رداء النسيان

الا هبي بصحنك !!

هات :قزح سراج النفس

غرق قدح الصيام :

وضح إفطار المساء