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جنون


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 00:45
المحور: الادب والفن
    


أقعى بباحة وجهي
صمت لحظها
دق مساميره
ذاهلا عن أوجاعي
شاع في القلب
شيب ذكراها
ناهزت خمسين حولا
عندي
لازال بالعشرين محياها
أتعلمين رعشة
شفتي من أين؟
أنفاسك ؛
صدف فرك مقلي
فتح الأذين على البطين
نشور سحيق التوبة
حاقة رداء النسيان
الا هبي بصحنك !!
هات :قزح سراج النفس
غرق قدح الصيام :
وضح إفطار المساء





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سعد محمد مهدي غلام

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