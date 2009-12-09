

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 15:34

المحور: الادب والفن









أبعد الذي كان،

سيبقى على منكبي،

وأي جزء صغير

على أخطائه علقت لا جدواكِ ،

ولماذا وسدته على كتف عشبة أخرى،

وكيف على شفة العطش

نمت طحالبه،

وكيف استغرقتُ بهاجسكِ الصيفي

أنتِ،

كأن رأسي المملوء باللعنات،

مثل قلبي

سيبقي تفاصيلك

مملوكة لمزاجي ؟!