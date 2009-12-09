التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,976
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - هواجس...
|
|
هواجس...
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
إله المآل !..
- ما يُنضّجُ زغب النساء!..
- لقاء أزمنة...
- زمن استلاب الملامح!..
- لا أعرف ثَمَة من !...
- طيرانٌ من أجل كتفيكِ!..
- خاصرة برسمِ الطعن!..
- ما يحصل، أننا معاً...
- تلقائية الاذرع ..
- قاربكِ الملح!..
- روحك المشابهة !..
- عَطش القطرات!..
- فرس الارض المجنحة...
- الدالة !...
- كدنا نتنفس بعضنا!..
- شامة !..
- لأنبعاث أكثر..
- الاتجاهات تنبُت حُباً...
- روح الناضج!..
- شبيدي !..
المزيد.....
- وفاة الفنان والمذيع المصري عمرو سمير عن عمر يناهز 33 عاما
- جدل في تونس حول مشاركة فنان تونسي يهودي في مهرجان قرطاج
- جدل في تونس حول مشاركة فنان تونسي يهودي في مهرجان قرطاج
- رواية - عبادة الجسد - للكاتبة الجزائرية نورة طاع الله بفلسط ...
- رواية - عبادة الجسد - للكاتبة الجزائرية نورة طاع الله قريبا ...
- افتتاح مهرجان للسينما الفرنسية في موسكو
- رسالة دكتوراه جديدة عن أديب كمال الدين
- صحافية تنجو من شباك -الجهاديين-: قيل لي أن آتي بمفردي
- كتاب -مذكرات نورا المذعورة - للفنانة إسعاد يونس
- صدر حديثًا الطبعة العربية من كتاب (قراءات في أعمال نوال السع ...
المزيد.....
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - هواجس...