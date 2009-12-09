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إله المآل !..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 15:34
المحور: الادب والفن
    


في عمق روحي
أي إله يعلمني أخذ دفة المركب
يرمز عينيّ للمطر
وحين أطأ الأرض
يؤججني بالسماء؟
ها هو ينحدر بيّ لشريعة صدري
يحوّل لجتي إلى جسد.
وبين الخصب واليباب،
سيدة الموج، ستريني المفقود،
وعلى أي نسغٍ،
ستتوقف رفاتي!





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - إله المآل !..