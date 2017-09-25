

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 14:24

المحور: الادب والفن









تُقَبِّلُ الفراش الورود

تبغى السعادة والسرور

تجوبُ الدلافين المحيطات

تريد الحصول على الحبور

يتعانق العاشقان حين الهوى

يرومان النشوة

والوصول لقمة الطور

يقراء المثقف كتاباً

يسعى للمعرفة

يهدف لأستقبال النور

يكتب جلال الدين الرومي

آخر غزلياته

وهو يغرف خمر العرفان

يشرب من النبع المسحور

المتعة أنواع وأصناف

تهدف لها الكائنات

الى يوم النفخ في الصور

ألألم ما لا نتحمله

نشازٌ ومعاناةٌ

لا توجزها كتبٌ أو سطور

راحة البال أعظم متعة

تستكمل

بتقليص أغلال المحظور