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عشق في جبل النحاس


كيفهات أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 14:56
المحور: الادب والفن
    


مهما حاولت
أن تتغيبي عني
فأنا أراك كل صباح
ترتبين سريرك
تشربين قهوتك
تنظرين إلى المرآة
وانت تتفقدين لباسك
موديل بنطال الجينز
وكيف يغطي السترة السكرية
خصرك
أراك
وانت تسقين الأزهار
في مزهريتك المركونة
في زاوية صالونك الانيق
عندما تتفقدين مفاتيح الباب
عند خروجك
وتردين على جاراتك بسلامك المنمق
أراك وانت تحاولين
أن تتجاهل عيونهن نحوك

انا أراك كل صباح
وانت هل تريني ؟





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كيفهات أسعد

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