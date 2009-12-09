التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,540
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالامير العبادي - قلت كفاك حزنا يا نفسي
|
|
قلت كفاك حزنا يا نفسي
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
هذه كليوباترا
- حينما تبكي الارض
- القلم
- اذا كنتم بعتم
- كتابات فوق الرمال
- ستار اكاديمي وريال مدريد وبرشلونة
- البصرة عاصمة الثقافة لا تكفي
- الشعر التسمية او الشعر التطور
- دحرجة الورق
- دوران المدن
- وثيقة
- الليبراليون والعلمانيون والشيوعيون سبب خراب الوطن
- 1.6او1.9قسمة ضيزى
- غبار المدن الحدودية
- حروب الغباء
- وثيقتكم وهذه وثيقتنا
- لنؤسس الحزب الترامبوي
- صور وممرات
- مقاربة
- الغليان
المزيد.....
- العثماني:200 طلب عروض أعلنت لتنفييذ مشاريع بالريف
- العثماني: أحيي سكان الحسيمة السلميين وأحيي رجال الأمن
- شاعر عراقي يحصل على الميثاق الازرق بمسابقة شعرية في صربيا
- معلومات لا تعرفها عن الفنانة المصرية غادة عبد الرازق
- -قرطاج- يحتفي بالموسيقى التونسية في عيدها الـ60
- اتحاد كتاب المغرب يعتزم تأسيس فرع جديد بباريس
- مسرحية الجدة العيون السوداء
- المنظمة الطلابية للحزب الشيوعي العراقي تزور الشاعر عريان الس ...
- فاسيرمان: الهجوم الكيميائي الجديد سيكون مسرحية محبوكة جيدا
- إلغاء مهرجان مراكش السينمائي بسبب شركة فرنسية
المزيد.....
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالامير العبادي - قلت كفاك حزنا يا نفسي