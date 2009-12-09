

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 15:28

المحور: الادب والفن









مشتاقٌ ل Hull

ولراحة البال

حيث لم يكن الشكُ

يمرُ بالخيال

أُسقى كل مساءٍ

ريق الدلال

لم يكن الحال يتغير

كل يومٍ لحال

كان الهدوء يحوم

كانت السكينة

وحسن المآل

كانت الجميلة تقبِّلني

شبيهة الغزال

كانت الليالي حيّةً

كان شرب شراب الجنة

يحيني في الحال

كان الأصدقاء حولي

وأنا حولهم

كنا نغرف الوقت

في ساعة

زمن أجيال

كنتُ أعيش يومي

في Hull

لم أكن أعيش كتمثال



Hull مدينة بريطانية عشتُ فيها 6 سنين أعتبرها أجملَ سنِّي عمري