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كنتُ أعيشُ يومي


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 15:28
المحور: الادب والفن
    


مشتاقٌ ل Hull
ولراحة البال
حيث لم يكن الشكُ
يمرُ بالخيال
أُسقى كل مساءٍ
ريق الدلال
لم يكن الحال يتغير
كل يومٍ لحال
كان الهدوء يحوم
كانت السكينة
وحسن المآل
كانت الجميلة تقبِّلني
شبيهة الغزال
كانت الليالي حيّةً
كان شرب شراب الجنة
يحيني في الحال
كان الأصدقاء حولي
وأنا حولهم
كنا نغرف الوقت
في ساعة
زمن أجيال
كنتُ أعيش يومي
في Hull
لم أكن أعيش كتمثال

Hull مدينة بريطانية عشتُ فيها 6 سنين أعتبرها أجملَ سنِّي عمري





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - كنتُ أعيشُ يومي