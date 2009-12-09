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ذكريات بيتنا


محمد المطاريحي
الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 18:19
المحور: الادب والفن
    


بيتنا
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هي تلك الذكريات التي تعيش في تفكيرنا والتي وضعنا رسومها في اي زاوية من الغرفة وجنب اي جداراً في البيت الذي تعدينا مرحلة الطفولة والشباب فيه .
لذا الماضي شيء جميل وخصوصاً اذا ارتبط بمرحلة النشئة الاولى من الحياة التي تكون فيها مرحلة البرائة الملائكية الممزوجة بصدق المشاعر وابتعادها عن الملوثات المجتمعية .
فالطفولة عالماً مدللاً بالملذات الفطرية المعبرة ، التي لا تنفك عن حاضرنا ، فهي دائماً نتذكرها بصورها الملونة بألوان الطبيعة الزاهية ، والتي تسطح بشعاعها وصداها المتمرس في جذب العيون الاهية .
أن أي فعلاً من تلك الافعال في مرحلة العمرية الفطرية كان دائماً يفتقد الى التصنع في الفعل بل كان دائماً ولاداً للافعال الجميلة .
فلا تستغرب اذا اردت أن تنتحب لتبكي على تلك الايام ، فأنها بصدق كانت ايام لا تسجل ايامها ولا ساعاتها بشي من هذه الساعات والايام بل تارة اعتقد انها كانت مرحلة ليس بشرية ولا أنسانية أنها مرحلة النقاء والصفاء .
لكن .....
ما ان نخرطت في السلك البشري والمجتمعي واذا انت مرتبط بسلسلة من الملوثات التي انهكت الانسانية واخرجتها من الهدف الذي خلقها خالق الارباب من اجله .
أذن ....
(( تبقى الطفولة احدى أحلام العودة التي نتمنى الرجوع اليها دائما )) .
وتبقى ....
(( المعرفة والمحبة والاصدقاء انظف وانزه القلوب التي تواددت على غير هدف دنيوي بل تبقى الغاية في التقارب هي السعادة )) .





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محمد المطاريحي

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