

محمد المطاريحي

الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 18:19

المحور: الادب والفن









بيتنا

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هي تلك الذكريات التي تعيش في تفكيرنا والتي وضعنا رسومها في اي زاوية من الغرفة وجنب اي جداراً في البيت الذي تعدينا مرحلة الطفولة والشباب فيه .

لذا الماضي شيء جميل وخصوصاً اذا ارتبط بمرحلة النشئة الاولى من الحياة التي تكون فيها مرحلة البرائة الملائكية الممزوجة بصدق المشاعر وابتعادها عن الملوثات المجتمعية .

فالطفولة عالماً مدللاً بالملذات الفطرية المعبرة ، التي لا تنفك عن حاضرنا ، فهي دائماً نتذكرها بصورها الملونة بألوان الطبيعة الزاهية ، والتي تسطح بشعاعها وصداها المتمرس في جذب العيون الاهية .

أن أي فعلاً من تلك الافعال في مرحلة العمرية الفطرية كان دائماً يفتقد الى التصنع في الفعل بل كان دائماً ولاداً للافعال الجميلة .

فلا تستغرب اذا اردت أن تنتحب لتبكي على تلك الايام ، فأنها بصدق كانت ايام لا تسجل ايامها ولا ساعاتها بشي من هذه الساعات والايام بل تارة اعتقد انها كانت مرحلة ليس بشرية ولا أنسانية أنها مرحلة النقاء والصفاء .

لكن .....

ما ان نخرطت في السلك البشري والمجتمعي واذا انت مرتبط بسلسلة من الملوثات التي انهكت الانسانية واخرجتها من الهدف الذي خلقها خالق الارباب من اجله .

أذن ....

(( تبقى الطفولة احدى أحلام العودة التي نتمنى الرجوع اليها دائما )) .

وتبقى ....

(( المعرفة والمحبة والاصدقاء انظف وانزه القلوب التي تواددت على غير هدف دنيوي بل تبقى الغاية في التقارب هي السعادة )) .