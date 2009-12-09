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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد المسعودي - تعريف الانتظار


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تعريف الانتظار


وليد المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 05:03
المحور: الادب والفن
    



تعريف الانتظار (1)

ان اقف
كعمود كهرباء لا يشتعل
وعينيكِ لا تأتي بنجومها
على شكل ضحكات

تعريف الانتظار رقم (2)

قلبي فارغ
من السؤال
واصرف ما
في جسدي
على نذور
يدخرها الزمن
لي أغنيات .

تعريف الانتظار رقم (3)

ولدت من قبلة
فأصبحت كائنا هوائيا
التقط الياسمين
من فم العشاق
وأذوب حسرة
على العصفور في قلبي
يطير بين الزهور
ولا يغفو على رحيقها .





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وليد المسعودي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد المسعودي - تعريف الانتظار