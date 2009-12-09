

زهور العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 19:53

المحور: الادب والفن









الحياة

بكل ما فيها

من صُورْ

حُزن وفَشلْ

أو

سعادة وأمَلْ

ماهي

الا مَحطات

تُرى

لو عادَ

بنا الزمان

الى الوراء

أيُّ

مَحطّة منها

نَودُّ

أنْ تُختَزلْ