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زهور العتابي
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 19:53
المحور: الادب والفن
    


الحياة
بكل ما فيها
من صُورْ
حُزن وفَشلْ
أو
سعادة وأمَلْ
ماهي
الا مَحطات
تُرى
لو عادَ
بنا الزمان
الى الوراء
أيُّ
مَحطّة منها
نَودُّ
أنْ تُختَزلْ





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زهور العتابي

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