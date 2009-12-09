

زهور العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 16:57

المحور: الادب والفن









..................... ذكـرى الرحيـــــــــــــلْ ......................



أ ذكرى الرحيــل يَمُـــرُّ غـــداً ؟.......وهل كانـت الأيامُ تُنسينـا !

وهل كان لحاضرٍ نعيشُه القـــاً......لو لمْ تَكُ يوماً أنتَ ماضينـا

يـا فراتــاً لم يجفْ ماؤُه أبـــداً .......عَذِباً كما بالأمسِ يُسقينـا

فلولاك مـا اخضرَّتْ مرابعُنـا.........ولا بالخير أضحَتْ أراضينـــا

غرست فـي كـل أرض زهرةً..........فبانَتْ اليوم حًقلا ياااسمينا

وضياءُ شمسكَ لم يغبْ أبـداً .......وأسمُكَ دوماً حاضراً فينــا

أشيائـك الحلوووه تذكرنـــا .......تُكلِمنا ...نناجيها تُناجيـنـــا

سكنّا الحُزن أمسينا نُصاحبه.........وما فارقَ الدمعُ يوماً مآقينا

فبَعْدُك الأفراح لا بريــقَ لهــا..........ومـا عادَتْ الأحلامُ تُغنينـــا

عُيونُنـا على الأبوابِ نَرقبُهـــا .......علَّ الطبيب يأتينا فيُشفينا

لمْ تَذقْ من الدُنيــا حَلاوتَهــا..........وذاك ما كان يُبكينا ويُدمينا

حَسبتُك ذُخرا فَتلكَ أُمنيتي.......وهل كان التَمنّي يوماً بأيدينـا

فذاك حُكمٌ لامردَّ له وشائْتْ.........الأقـدااار أن تُدنيـكَ وتُبقينـــا

فَنَــمْ في قبرِك هاانئــاً وَلدي...........فما نَحن بَعدَك الاّ رااحلينــا