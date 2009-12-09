أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زهور العتابي - ذكرى الرحيل


اخر الافلام











المزيد.....

ذكرى الرحيل


زهور العتابي
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 16:57
المحور: الادب والفن
    


..................... ذكـرى الرحيـــــــــــــلْ ......................

أ ذكرى الرحيــل يَمُـــرُّ غـــداً ؟.......وهل كانـت الأيامُ تُنسينـا !
وهل كان لحاضرٍ نعيشُه القـــاً......لو لمْ تَكُ يوماً أنتَ ماضينـا
يـا فراتــاً لم يجفْ ماؤُه أبـــداً .......عَذِباً كما بالأمسِ يُسقينـا
فلولاك مـا اخضرَّتْ مرابعُنـا.........ولا بالخير أضحَتْ أراضينـــا
غرست فـي كـل أرض زهرةً..........فبانَتْ اليوم حًقلا ياااسمينا
وضياءُ شمسكَ لم يغبْ أبـداً .......وأسمُكَ دوماً حاضراً فينــا
أشيائـك الحلوووه تذكرنـــا .......تُكلِمنا ...نناجيها تُناجيـنـــا
سكنّا الحُزن أمسينا نُصاحبه.........وما فارقَ الدمعُ يوماً مآقينا
فبَعْدُك الأفراح لا بريــقَ لهــا..........ومـا عادَتْ الأحلامُ تُغنينـــا
عُيونُنـا على الأبوابِ نَرقبُهـــا .......علَّ الطبيب يأتينا فيُشفينا
لمْ تَذقْ من الدُنيــا حَلاوتَهــا..........وذاك ما كان يُبكينا ويُدمينا
حَسبتُك ذُخرا فَتلكَ أُمنيتي.......وهل كان التَمنّي يوماً بأيدينـا
فذاك حُكمٌ لامردَّ له وشائْتْ.........الأقـدااار أن تُدنيـكَ وتُبقينـــا
فَنَــمْ في قبرِك هاانئــاً وَلدي...........فما نَحن بَعدَك الاّ رااحلينــا





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
زهور العتابي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- أغداً تبسم بغداد؟
- محاكاة النفس
- همسات
- نبذ الطائفية
- كلمات مبعثرة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المغني ستينغ يبيع شقته المترفة بـ56 مليون دولار
- وثيقة حماس في مشهد نتنياهو التمثيلي
- اختتام مهرجان اسبوع الفيلم الايراني في بغداد
- مركز مصري يكون على الإدارة الثقافية في بتلميت
- بمشاركة مصرية.. بنغازي تحارب الإرهاب بالفن والثقافة
- بالفيديو – صدفة تجمع الملك بهولاند في مقهى باريسي
- عشرات الأدباء العرب بملتقى فلسطين للرواية العربية
- متاحف قطر تقود مشروعا ضخما للبحث عن الآثار البحرية
- كتاب في الممر الأخير سردية الشتات الفلسطيني لرامي أبو شهاب
- وفاة الممثل السوري وائل رمضان بأزمة قلبية

المزيد.....
كتب ودراسات
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,366,316
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زهور العتابي - ذكرى الرحيل