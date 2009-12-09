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الى من يمهمه الامر


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 12:58
المحور: الادب والفن
    


الى من يهمه الامر
عبد صبري بو ربيع
تتهمني كنت عدوك وخصمك
وإنني من اشترك
في تعذيبك وغربتك
وتقول أنا الوطني
والآخر نداً لك
كيف لا أكرهك
وأنت القلق فما أبغضك
كنت تعدني لتنقذني
واليوم فما أكذبك
فلم لا تكون كما تمنيتك
عجباً ألا تدري أن
البلاد على سنة دولتك
الناس يخرسها السيف
وجلاوزتك
والرعب طريق من
يحكمها ويحكمك
وتريديني أن ارضى
بمقدمك
وأنت اللعوب السارق
أموال شعبك
لا تتهم الشعب
فالشعب قويٌ
فما أخذلك
أتريدني أن أكون
عبداً مطيعاً لك
أتهب للاجنبي
كل الثروات ونفطك
أفعل ما شئت
فلن تحقق غايتك
وهيهات أن يتحقق حلمك
لعنة الله على من يهدر
أموال الشعب
ويروم تقسيم بلدك
ولعنة الله على من
يجعل الشعب
طرائق تتفكك
ولعنة الله على
كل عميل وخائن
يبيع أرضك وأهلك
فأين الفارس الذي
يهز مأذنتك
ويصنع للاجيال
يا وطني فجرك





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عبد صبري ابو ربيع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - الى من يمهمه الامر