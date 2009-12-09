

الفحلي طيب

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 04:35

المحور: المجتمع المدني









بلا ريب هي المشكلة الأعوص كداء البرص،والجريمة الأخطر التي لا تغتفر،إنها البكتيريا اللعينة التي تجوب كل الإدارات فاتحة فاها الكبير وأنيابها الحادة والكبيرة ظاهرة مستعدة لإلتهام كل من إقتربت منه وكل من إقترب منها ،ممارسوها كثر ،متوحشون :كلاب ضالة تنهش أجساد النعاج المعتلة ،ذئاب لعينة وثعالب ماكرة ...



تستعد كل هذه الكائنات من حيونات وحشرات لإلتهام ماتبقى من الأجساد التي تشبه جثت الأموات ،لم يبق منها إلا القليل،لقد نال منها الدهر وأكلها داء الفقر،أجساد أصابتها الهشاشة حتى غابت عن وجوهها البشاشة ،لقد أصبحت المسكينة سائرة في طريق التلاشي والإندثار لأنها سئمت من ذئاب أكلت كل شيء ولم تترك غير الفبار ...



الرشوة سبب كل الأخطار سبب الإنهيار و الدمار ،أدت وتؤدي إلى إندثار الأخيار وبروز قوم الأشرار ،"ليس أمامنا خيار إذن لنرضى بالأقدار" :هذا كلام عار وضار وسيؤدي بكم إلى الإحتضار ...

يجب أن تبحث عن الأحسن والأفضل وكفى من إلقاء اللوم على الأقدار ،على الأقل يجب أن تكون لك شرف المحاولة وإلا فإنك كائن غدار، ساهمت في الإنحدار وساعدت على تحقيق الإنهيار وبدون وعي ناصرت قوم الأشرار ... الجزء الأول



الفحلي طيب: متخصص في الفلسفة



