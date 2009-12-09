أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - الفحلي طيب - الكلاب الضالة تنهش أجساد النعاج المعتلة


اخر الافلام











المزيد.....

الكلاب الضالة تنهش أجساد النعاج المعتلة


الفحلي طيب
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 04:35
المحور: المجتمع المدني
    


بلا ريب هي المشكلة الأعوص كداء البرص،والجريمة الأخطر التي لا تغتفر،إنها البكتيريا اللعينة التي تجوب كل الإدارات فاتحة فاها الكبير وأنيابها الحادة والكبيرة ظاهرة مستعدة لإلتهام كل من إقتربت منه وكل من إقترب منها ،ممارسوها كثر ،متوحشون :كلاب ضالة تنهش أجساد النعاج المعتلة ،ذئاب لعينة وثعالب ماكرة ...

تستعد كل هذه الكائنات من حيونات وحشرات لإلتهام ماتبقى من الأجساد التي تشبه جثت الأموات ،لم يبق منها إلا القليل،لقد نال منها الدهر وأكلها داء الفقر،أجساد أصابتها الهشاشة حتى غابت عن وجوهها البشاشة ،لقد أصبحت المسكينة سائرة في طريق التلاشي والإندثار لأنها سئمت من ذئاب أكلت كل شيء ولم تترك غير الفبار ...

الرشوة سبب كل الأخطار سبب الإنهيار و الدمار ،أدت وتؤدي إلى إندثار الأخيار وبروز قوم الأشرار ،"ليس أمامنا خيار إذن لنرضى بالأقدار" :هذا كلام عار وضار وسيؤدي بكم إلى الإحتضار ...
يجب أن تبحث عن الأحسن والأفضل وكفى من إلقاء اللوم على الأقدار ،على الأقل يجب أن تكون لك شرف المحاولة وإلا فإنك كائن غدار، ساهمت في الإنحدار وساعدت على تحقيق الإنهيار وبدون وعي ناصرت قوم الأشرار ... الجزء الأول

الفحلي طيب: متخصص في الفلسفة





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
الفحلي طيب

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- القطة الغادرة
- المستشقيات ... ؟!
- بعد أن إنخفض ثمن المليون مشاهدة
- حطمت نفسها بنفسها

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- More than one million children have fled escalating violence ...
- More than one million children flee South Sudan violence
- الجبهة الشعبية في غزة تنظم عدة فعاليات إسنادية مع الأسرى الم ...
- وقفة وطنية لساكنة أكوراي (تنغير) أمام مقر البرلمان يوم الأحد ...
- اليونيسف ترحب بإطلاق سراح 80 فتاة مختطفة لدى بوكو حرام
- العبادي يوجه بتأمين الوقود لمخيمات النازحين في الموصل وتولي ...
- المالحي: تجاهل البرلمان لقضية الأسرى مريب
- مصر: حكم قضائي ببراءة طالب في قضية” تيران وصنافير”
- مقتل مدنيا جراء تعرضه للتعذيب في سجون المليشيات بصنعاء
- متطوعون ينشئون مدرسة لأطفال النازحين شرق صنعاء

المزيد.....
كتب ودراسات
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,366,292
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - الفحلي طيب - الكلاب الضالة تنهش أجساد النعاج المعتلة