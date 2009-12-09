أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - هايكو .... من جديد


اخر الافلام











المزيد.....

هايكو .... من جديد


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 01:00
المحور: الادب والفن
    


قطرات المطر
حبات لؤلؤ
على جيد الأرض زهور
****
الشعراء بساتين
والكلمات أغاني
والقمر الفضي نبي العشاق
****
حين ترسي المراكب
في المؤأنيء البعيدة
يترجل الحنين أولا......
****
الرصاصة الصامتة.... قتلت قلبي
وما زال يبحث عن عنوانها
في أعين الجميلات
****
الفتى العائد من الحرب
نسي أن يجلب معه
بقايا جسده المتناثر هناك
****
في كل مرة تضع عطرها الفريد
تشتهي أن تتحول لفراشه صغيرة
في حدائق شوقي
***
سيدتي فنجان قهوتي
بحاجة إلى شفتي فارس
لا يهاب الدموع....
****
الرجال الذين غادروا
حقائب...... حقائب.......
محشوة بالأحلام.
*****
الأحجار المركونة في متحف الزمن
تشاهد جنوننا
وتتكلم بهمس
****
مطر ... مطر.... ثم يأت المطر
ويذهب حنين الروح
ويختف الأثر
****





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عباس علي العلي

إجمالي القراءات: 4,364,234
المقالات المنشورة: 1,709
- خبز حرية دولة مدنية ح1
- سؤال أفتراضي..... أين أنت من الحقيقة؟
- العراق وسياسات دول الجوار الأقليمي
- ترانيم العشق
- قصائد من الهايكو
- في أنتظار القدر ....
- العقل الديني الجمعي ومشكلة التقديس المسبق والتسليمي
- علاقة الأسطورة الدينية والنص الديني علاقة ترابط أم توظيف خار ...
- من قضايا الرب والحب والحرب
- الدولة المدنية ومستلزمات بنائها في العراق إنموذجا
- قصائد عارية
- رأي في نظرية الإمامة المقاومة ....
- دور المؤسسة الدينية في رفع التناقضات الفكرية في منظومة الفكر ...
- اليسار العربي بين النقد التأريخي والتمسك بالشعاراتية
- رسالة من فوق الذكرى
- العراق المدني وخيارات التغيير
- إيران والتجربة القومية
- رسالة إلى أبي
- حوار مسروق ح2
- حوار مسروق ح1

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ماكرون: سأتصدى للانقسامات في فرنسا
- الإيليزي يفتح أبوابه لاستقبال أصغر رئيس في تاريخ فرنسا
- فرنسا تقاوم الشعبوية.. وتختار ماكرون رئيسا
- رشيدة القدميري: قصيدة النثر في المغرب متأثرة بالأدب الفرنسي ...
- معرض فني بالدوحة يبرز جمال الخط الإسلامي
- بواب بسيط يوثق تاريخ البرلمان المغربي وأسراره
- هاغار بيترز: بابلو نيرودا كان منافقاً وغريباً
- جامعة القرويين.. معبر ابن خلدون وآخرين
- بالصور: فرنسيو البيضاء يصوتون بكثافة
- فعاليات| افتتاح ملتقى الكاريكاتير بالأوبرا.. وعرض «حرب أهلية ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,874
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - هايكو .... من جديد