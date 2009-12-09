

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 01:00

المحور: الادب والفن









قطرات المطر

حبات لؤلؤ

على جيد الأرض زهور

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الشعراء بساتين

والكلمات أغاني

والقمر الفضي نبي العشاق

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حين ترسي المراكب

في المؤأنيء البعيدة

يترجل الحنين أولا......

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الرصاصة الصامتة.... قتلت قلبي

وما زال يبحث عن عنوانها

في أعين الجميلات

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الفتى العائد من الحرب

نسي أن يجلب معه

بقايا جسده المتناثر هناك

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في كل مرة تضع عطرها الفريد

تشتهي أن تتحول لفراشه صغيرة

في حدائق شوقي

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سيدتي فنجان قهوتي

بحاجة إلى شفتي فارس

لا يهاب الدموع....

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الرجال الذين غادروا

حقائب...... حقائب.......

محشوة بالأحلام.

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الأحجار المركونة في متحف الزمن

تشاهد جنوننا

وتتكلم بهمس

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مطر ... مطر.... ثم يأت المطر

ويذهب حنين الروح

ويختف الأثر

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