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وردة منشقة


محمد نور الدين بن خديجة
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 02:44
المحور: الادب والفن
    


وردة منشقة *****
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كان وجعا يتناثر
من وردة تغفو
والظل أزرق..
...
كان عصفورا
يغرق..
والماء يبكي
يهجر نهره
إلى المجهول
هنا في القلب
يقر في الحزن
عميقا عميقا
ثم
وحيدا
مستوحشا
منبوذا
بنار العشق
يصعق ..
*
كان وجعا شجيا
يعزف نايه منفردا
لاسماء تأويه
لا بلدا تجيره
كان حرا
كان غرا
كان في الهوى
ولا زال أحمق..
...
يا وردة تنشق
عن أريجها
علمي الظل البليد
كيف يثور
على سكونه
وكيف ينشق ..

*****


شعر : محمد نور الدين بن خديجة
4/5/2017﻿





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محمد نور الدين بن خديجة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد نور الدين بن خديجة - وردة منشقة