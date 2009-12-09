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دور القضاء والمعابد السرية في التغير السياسي ..صموئيل الثاني إصحاح 15
طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 02:03
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
1 و كان بعد ذلك ان ابشالوم اتخذ مركبة و خيلا و خمسين رجلا يجرون قدامه* 2 و كان ابشالوم يبكر و يقف بجانب طريق الباب و كل صاحب دعوى ات الى الملك لاجل الحكم كان ابشالوم يدعوه اليه و يقول من اية مدينة انت فيقول من احد اسباط اسرائيل عبدك* 3 فيقول ابشالوم له انظر امورك صالحة و مستقيمة و لكن ليس من يسمع لك من قبل الملك* 4 ثم يقول ابشالوم من يجعلني قاضيا في الارض فياتي الي كل انسان له خصومة و دعوى فانصفه* 5 و كان اذا تقدم احد ليسجد له يمد يده و يمسكه و يقبله* 6 و كان ابشالوم يفعل مثل هذا الامر لجميع اسرائيل الذين كانوا ياتون لاجل الحكم الى الملك فاسترق ابشالوم قلوب رجال اسرائيل* 7 و في نهاية اربعين سنة قال ابشالوم للملك دعني فاذهب و اوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون* 8 لان عبدك نذر نذرا عند سكناي في جشور في ارام قائلا ان ارجعني الرب الى اورشليم فاني اعبد الرب* 9 فقال له الملك اذهب بسلام فقام و ذهب الى حبرون* 10 و ارسل ابشالوم جواسيس في جميع اسباط اسرائيل قائلا اذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك ابشالوم في حبرون* 11 و انطلق مع ابشالوم مئتا رجل من اورشليم قد دعوا و ذهبوا ببساطة و لم يكونوا يعلمون شيئا* 12 و ارسل ابشالوم الى اخيتوفل الجيلوني مشير داود من مدينته جيلوه اذ كان يذبح ذبائح و كانت الفتنة شديدة و كان الشعب لا يزال يتزايد مع ابشالوم* 13 فاتى مخبر الى داود قائلا ان قلوب رجال اسرائيل صارت وراء ابشالوم* 14 فقال داود لجميع عبيده الذين معه في اورشليم قوموا بنا نهرب لانه ليس لنا نجاة من وجه ابشالوم اسرعوا للذهاب لئلا يبادر و يدركنا و ينزل بنا الشر و يضرب المدينة بحد السيف* 15 فقال عبيد الملك للملك حسب كل ما يختاره سيدنا الملك نحن عبيده* 16 فخرج الملك و جميع بيته وراءه و ترك الملك عشر نساء سراري لحفظ البيت* 17 و خرج الملك و كل الشعب في اثره و وقفوا عند البيت الابعد* 18 و جميع عبيده كانوا يعبرون بين يديه مع جميع الجلادين و السعاة و جميع الجتيين ست مئة رجل اتوا وراءه من جت و كانوا يعبرون بين يدي الملك* 19 فقال الملك لاتاي الجتي لماذا تذهب انت ايضا معنا ارجع و اقم مع الملك لانك غريب و منفي ايضا من وطنك* 20 امسا جئت و اليوم اتيهك بالذهاب معنا و انا انطلق الى حيث انطلق ارجع و رجع اخوتك الرحمة و الحق معك* 21 فاجاب اتاي الملك و قال حي هو الرب و حي سيدي الملك انه حيثما كان سيدي الملك ان كان للموت او للحياة فهناك يكون عبدك ايضا* 22 فقال داود لاتاي اذهب و اعبر فعبر اتاي الجتي و جميع رجاله و جميع الاطفال الذين معه* 23 و كانت جميع الارض تبكي بصوت عظيم و جميع الشعب يعبرون و عبر الملك في وادي قدرون و عبر جميع الشعب نحو طريق البرية* 24 و اذا بصادوق ايضا و جميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الله فوضعوا تابوت الله و صعد ابياثار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة* 25 فقال الملك لصادوق ارجع تابوت الله الى المدينة فان وجدت نعمة في عيني الرب فانه يرجعني و يريني اياه و مسكنه* 26 و ان قال هكذا اني لم اسر بك فهانذا فليفعل بي حسبما يحسن في عينيه* 27 ثم قال الملك لصادوق الكاهن اانت راء فارجع الى المدينة بسلام انت و اخيمعص ابنك و يوناثان بن ابياثار ابناكما كلاهما معكما* 28 انظروا اني اتوانى في سهول البرية حتى تاتي كلمة منكم لتخبيري* 29 فارجع صادوق و ابياثار تابوت الله الى اورشليم و اقاما هناك* 30 و اما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون كان يصعد باكيا و راسه مغطى و يمشي حافيا و جميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد راسه و كانوا يصعدون و هم يبكون* 31 و اخبر داود و قيل له ان اخيتوفل بين الفاتنين مع ابشالوم فقال داود حمق يا رب مشورة اخيتوفل* 32 و لما وصل داود الى القمة حيث سجد لله اذا بحوشاي الاركي قد لقيه ممزق الثوب و التراب على راسه* 33 فقال له داود اذا عبرت معي تكون علي حملا* 34 و لكن اذا رجعت الى المدينة و قلت لابشالوم انا اكون عبدك ايها الملك انا عبد ابيك منذ زمان و الان انا عبدك فانك تبطل لي مشورة اخيتوفل* 35 اليس معك هناك صادوق و ابياثار الكاهنان فكل ما تسمعه من بيت الملك فاخبر به صادوق و ابياثار الكاهنين* 36 هوذا هناك معهما ابناهما اخيمعص لصادوق و يوناثان لابياثار فترسلون على ايديهما الي كل كلمة تسمعونها* 37 فاتى حوشاي صاحب داود الى المدينة و ابشالوم يدخل اورشليم*
توضيح..
اتخذ ابشالوم خمسين خيلا ومركبة يجرها الرجال ..وكان يقف الى جانب طريق الباب .. فعندما يأتي الرجل الى الملك للاحتكام عنده يدعوه ابشالوم ويقول له.. من أية مدينة أنت فيقول عبدك من احد أسباط إسرائيل... فيقول له ابشالوم انظر أمورك صالحة ومستقيمة.. فليس من يسمع لك عند الملك.. ثم قال ابشالوم عندما أكون قاضيا في الأرض فيأتي إلي إنسان له خصومة أو دعوى سأنصفه....فإذا تقدم احد ليسجد لي أو مد يده فاني اقبلها ...وكان ابشالوم يفعل هذا الأمر مع أسباط إسرائيل الذين كانوا يأتون الى الملك للحكم .....فسرق ابشالوم قلوب رجال إسرائيل ...وفي نهاية أربعين من عمره قال ابشالوم للملك دعني اذهب لأفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون... قال له الملك اذهب بسلام ...وأرسل ابشالوم جواسيس بين أسباط إسرائيل قائلا أذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك ابشالوم في حبرون... وانطلق معه مائتا رجل من أورشليم دون أن يعلمون شيئا... وأرسل ابشالوم الى اخيتوفل الجيلوني مشير داوود من مدينته جيلوه ... فالشعب يتزايد مع ابشالوم... فأتى مخبر الى داوود وقال له أن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء ابشالوم ... فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم هيا لنهرب لا نجاة من وجه ابشالوم.. فقال عبيد الملك للملك حسب كل ما يختاره سيدنا.. فخرج الملك و جميع بيته وراءه وترك عشر نساء سراري لحفظ البيت .. وخرج الملك والشعب وعبيده والجلادين والسعاة والجتيين ست مئة رجل... فقال الملك لاتاي الجتي.. لماذا تذهب أنت معنا ارجع حيث انطلقنا وأقم مع الملك لأنك غريب ومنفي من وطنك ..فأجاب اتاي الملك وقال حي هو الرب وحي سيدي الملك حيثما كان نكون نموت ونحيا معن .. فقال داوود لاتاي اذهب واعبر فعبر هو ورجاله والأطفال يبكون بصوت عظيم .. وعبر الملك من وادي قدرون نحو طريق البرية ... وإذا بصادوق واللاويين يحملون تابوت عهد الله وصعد ابياثار حتى انتهى جميع الشعب من الخروج من المدينة ...فقال الملك للكاهن لصادوق ارجع أنت وتابوت الله واخيمعص ابنك و يوناثان بن ابياثار الى المدينة بسلام... فارجعوا الى أورشليم وأقاموا هناك .. وأما داوود فصعد الى جبل الزيتون باكيا ورأسه مغطى يمشي حافيا والشعب معه مغطين رؤوسهم وهم يبكون فاخبر داوود بان اخيتوفل انظم مع ابشالوم فقال داوود حمقت يا رب مشورة اخيتوفل... ولما وصل داوود الى القمة سجد لله إذا بحوشاي الاركي وجد داوود ممزق الثوب والتراب على رأسه .. فقال له داوود إذا عبرت معي ستكون علي حملا.. ولكن إذا رجعت الى المدينة وقلت لابشالوم أنا عبدك أيها الملك أنا عبد أبيك منذ زمان أبطل لي مشورة اخيتوفل فكل ما تسمعه عن بيت الملك اخبر به صادوق وابياثار الكاهنين واخيمعص ويوناثان ولابياثار يرسلون لي كل كلمة تقولونها فأتى حوشاي صاحب داوود الى المدينة وأما ابشالوم فدخل أورشليم
الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الثاني ..إصحاح 15
https://www.enjeel.com/bible.php?bk=10&ch=15
تعليق..
1- استغل ابشالوم منفاه لحل الكثير من قضايا بني إسرائيل والهدف من ذلك هو لتسقيط داوود سياسيا
اتخذ ابشالوم خمسين خيلا ومركبة يجرها الرجال ..وكان يقف الى جانب طريق الباب .. فعندما يأتي الرجل الى الملك للاحتكام عنده يدعوه ابشالوم ويقول له.. من أية مدينة أنت فيقول عبدك من احد أسباط إسرائيل... فيقول له ابشالوم انظر أمورك صالحة ومستقيمة.. فليس من يسمع لك عند الملك.. ثم قال ابشالوم عندما أكون قاضيا في الأرض فيأتي إلي إنسان له خصومة أو دعوى سأنصفه....فإذا تقدم احد ليسجد لي أو مد يده فاني اقبلها ...وكان ابشالوم يفعل هذا الأمر مع أسباط إسرائيل الذين كانوا يأتون الى الملك للحكم
2- كان انضمام اخيتوفل مستشار داوود الى ابشالوم ضربه قاضيه بالنسبة لإدارة داوود
فاخبر داوود بان اخيتوفل انظم مع ابشالوم فقال داوود حمقت يا رب مشورة اخيتوفل
3- والكهنوت الإلهي الصادر من الكهنة السريين ابياثار واخيمعص ويوناثان ولابياثار أرغم داوود على الاعتراف بابشلوم ملكا على أورشليم
وصل داوود الى القمة سجد لله إذا بحوشاي الاركي وجد داوود ممزق الثوب والتراب على رأسه .. فقال له داوود إذا عبرت معي ستكون علي حملا.. ولكن إذا رجعت الى المدينة وقلت لابشالوم أنا عبدك أيها الملك أنا عبد أبيك منذ زمان أبطل لي مشورة اخيتوفل فكل ما تسمعه عن بيت الملك اخبر به صادوق وابياثار الكاهنين واخيمعص ويوناثان ولابياثار يرسلون لي كل كلمة تقولونها فأتى حوشاي صاحب داوود الى المدينة وأما ابشالوم فدخل أورشليم
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