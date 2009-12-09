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ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 31


كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 23:52
المحور: الادب والفن
    


ديوان لافتات انشداه
ـــــــــــــــــــــــ
دفتر رقم -31
ـــــــــــــــــــــ


وكأنك لا تدري شيئاً
عن رقصات
ارتعاد الفرائص
على سطح من صفيح
عتاد ساخن
من لفظ القذائف
تحت القصف
-*/
2
جامح
مثل قلب يتقافز
من الهلع
فوق حطام أضلع
خراب دياره
وهو يرى فلذات أكباده
في مرمى نيران دقيقة
تحت القصف
-*/
3
تركنا ثماراً نضرة
مع حلواها
على التراب
في حقولنا
ونحن ندوس على نضجها
بطواش صوابنا
تحت القصف
-*/
4
حتى الملامس تنخلع
عن أرتعاد فرائصنا
وقشعريرة أجسادنا
ونحن نواصل رحلة
الفرار بجلدنا
من هول انفجار القذائف
-*/
5
الوردة تقدم لك
طبق عبق لأنفك
وتنزع عن نتحها الوخز
وتحتفظ بأشواكها
للدفاع عن عبيرها
ولعقص كل من
تخول له لمسها
-*/
6
العبير ليس له فم
ليصدح بأناشيد
نتحه الرقيق
لكنك تجد وقعه اللذيذ
مطبق الآفاق
في صدغيك
-*/
7
نتح الورود
ولكل أنواع الطيوب
لا يترك لك خيار
فواح
إلا لتتذوق جذوة
نشوة كل عبير
يجري كحوار حميم
على لسان
كل زهرة
-*/
8
أحياناًعند التفتيش
بعبابك
عن رائحة عطرة
تعثرعلى أريج
ما يزال ساكن
في مطرحه
بالقلب
-*/
9
أحياناً تورق الأوراق
قبل موعدها
وغالباً ما تنضج الثمار
تحت لسان تلمظك
ولتذوب مع رضاب شهيتك
وقبل أوان قطافها
-*/
10
وكأنك ذاهب
إلى الأخذ بالثأر
على جريمة
خطف نظرك
عن تدهور
صحة مصيرك
في كل حادثة مؤسفة
على جادة الطريق
-*/
11
لا دموع للتفاصيل
لتذرفها
على الشك بأمرك
وليس هناك محض صدفة
لتبريرغيابك
عن الوعي
-*/
12
المعدن البخس
ليس له رنين عذب
يقرع في أذنيك
ولا بريق
يخطف اللب
ليتجلى
كقلادة مزيفة
-*/
13
بعد إغلاق مواعيد
الأقتراع
بالخلاء المدني
يختلط الحابل
بالنابلم
في مجرى
الصرف الصحي
-*/
14
لماذا تتغير نبرتك
ويتصبب عرقك
وتأخذك قشعريرة
تقصف الركب
عن انكشاف أمرك
كلص التقاط أنفاس
حياة
لا تخصك بمداخيلها
-*/
15
وما تزال تواجه الحياة
بدس أنفك بعبق
وتلتمس البصيص
بتوزيع ألحاظك
للبحث عن ألق
وتتابع العيش
بصحبة نفس طاعنة بالشك
مع كل دواعي قلق

كمال تاجا





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كمال تاجا

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كمال تاجا - ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 31