

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 23:52

المحور: الادب والفن









ديوان لافتات انشداه

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دفتر رقم -31

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وكأنك لا تدري شيئاً

عن رقصات

ارتعاد الفرائص

على سطح من صفيح

عتاد ساخن

من لفظ القذائف

تحت القصف

-*/

2

جامح

مثل قلب يتقافز

من الهلع

فوق حطام أضلع

خراب دياره

وهو يرى فلذات أكباده

في مرمى نيران دقيقة

تحت القصف

-*/

3

تركنا ثماراً نضرة

مع حلواها

على التراب

في حقولنا

ونحن ندوس على نضجها

بطواش صوابنا

تحت القصف

-*/

4

حتى الملامس تنخلع

عن أرتعاد فرائصنا

وقشعريرة أجسادنا

ونحن نواصل رحلة

الفرار بجلدنا

من هول انفجار القذائف

-*/

5

الوردة تقدم لك

طبق عبق لأنفك

وتنزع عن نتحها الوخز

وتحتفظ بأشواكها

للدفاع عن عبيرها

ولعقص كل من

تخول له لمسها

-*/

6

العبير ليس له فم

ليصدح بأناشيد

نتحه الرقيق

لكنك تجد وقعه اللذيذ

مطبق الآفاق

في صدغيك

-*/

7

نتح الورود

ولكل أنواع الطيوب

لا يترك لك خيار

فواح

إلا لتتذوق جذوة

نشوة كل عبير

يجري كحوار حميم

على لسان

كل زهرة

-*/

8

أحياناًعند التفتيش

بعبابك

عن رائحة عطرة

تعثرعلى أريج

ما يزال ساكن

في مطرحه

بالقلب

-*/

9

أحياناً تورق الأوراق

قبل موعدها

وغالباً ما تنضج الثمار

تحت لسان تلمظك

ولتذوب مع رضاب شهيتك

وقبل أوان قطافها

-*/

10

وكأنك ذاهب

إلى الأخذ بالثأر

على جريمة

خطف نظرك

عن تدهور

صحة مصيرك

في كل حادثة مؤسفة

على جادة الطريق

-*/

11

لا دموع للتفاصيل

لتذرفها

على الشك بأمرك

وليس هناك محض صدفة

لتبريرغيابك

عن الوعي

-*/

12

المعدن البخس

ليس له رنين عذب

يقرع في أذنيك

ولا بريق

يخطف اللب

ليتجلى

كقلادة مزيفة

-*/

13

بعد إغلاق مواعيد

الأقتراع

بالخلاء المدني

يختلط الحابل

بالنابلم

في مجرى

الصرف الصحي

-*/

14

لماذا تتغير نبرتك

ويتصبب عرقك

وتأخذك قشعريرة

تقصف الركب

عن انكشاف أمرك

كلص التقاط أنفاس

حياة

لا تخصك بمداخيلها

-*/

15

وما تزال تواجه الحياة

بدس أنفك بعبق

وتلتمس البصيص

بتوزيع ألحاظك

للبحث عن ألق

وتتابع العيش

بصحبة نفس طاعنة بالشك

مع كل دواعي قلق



كمال تاجا