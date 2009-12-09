

شهمات حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 23:51

المحور: الادب والفن









تبث قناة "دوزيم" كل يوم خميس انطلاق من التاسعة والنصف ليلا الحلقات الكاملة للمسلسل المغربي "مقطوع من شجرة" لمخرجه عبد الحي العراقي المشهور بأعماله السينمائية، من قبيل "منى صابر" و"ريح البحر" و"جناح الهوى".

وكانت الحلقات الأربع الأولى التي قدمتها القناة الثانية خلال شهر رمضان الأخير شهدت متابعة مهمة من طرف الجمهور والمهتمين، إذ بلغت نسبة المشاهدة 42 في المائة خلال فترة بثه.

يحكي مسلسل عبد الحي العراقي في 30 حلقة رحلة مهدي، الطفل "المقطوع من شجرة"، حسب التعبير الشفوي الشعبي، ومغامراته في البحث عن أصوله وهويته الحقيقة عبر عدد من مدن المغرب الحديث.

ورغم الصعوبات الكبيرة التي واجهته خلال البحث عن عائلته الحقيقية، فإن "مهدي" لم يفقد الأمل في بلوغ هدفه بفضل حنان وحب المرأة التي تبنته (عائشة)، والصداقات التي نسجها خلال رحلته الطويلة مع محمود، "الحلايقي" العازف على العود، وكبيبر، اللص الصغير في المدينة القديمة لمراكش الحمراء، أو عايدة، وريثة عائلة الإدريسي الغنية.

وسيرحل مسلسل "مقطوع من شجرة" بالمشاهدين على إيقاع كوميدي لا يخلو من لحظات درامية مؤثرة، عبر عدد من المدن والقرى والأسواق، لتتبع مغامرات مهدي في رحلته الكبرى للبحث عن الحقيقة المفقودة في حياته.

وقد حرصت الشركة المنتجة للمسلسل على إناطة أدواره الرئيسية لعدد من الوجوه الفنية التي تعد من بين أفضل الممثلين المغاربة، من طينة سعيد باي في دور التهامي، الرجل المكيافيلي، وزينب عبيد، الممثلة الفانتة التي تلعب أول مرة دورا دراميا تجسد فيه دور (عائشة)، وفاطمة الزهراء بناصر، المرأة الجميلة والمخيفة في دور (مينة)، إضافة إلى نور الدين بكر، ونسرين الراضي، ومحمد رزين، ومصطفى تاه تاه، وعمر أبو أمل.

ويؤثث فضاء المسلسل عدد من الأطفال، الذين يواجهون لأول مرة كاميرا التلفزيون، وعلى رأسهم ياسين صواب (12 سنة)، المتحدر من حي سيدي مومن بالدارالبيضاء، الذي تم انتقائه للعب دور البطولة بعد عملية "كاستينغ" همت 500 طفل من مختلف مناطق العاصمة الاقتصادية، والذي نجح بشكل مثير في تجسيد دور البطل تحت إدارة المخرج.

ويسلط الضوء على مشاكل الطفولة في المغرب في قالب إبداعي يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا الهادفة، وقد تم اقتباس المسلسل بتصرف كبير من الرواية الفرنسية الشهيرة "بدون عائلة" للكاتب هيكتورمالوت، وهو عبارة عن قصة إنسانية وعالمية ظلت تثير اهتمام وإعجاب الصغار والكبار في جميع بقع العالم منذ 1878.



ورقة تقنية

العنوان: مقطوع من شجرة

العمل: مسلسل تلفزيوني من 30 حلقة مدة كل واحدة 30 دقيقة

الإنتاج: A2L PRODUCTION لفائدة صورياددوزيم

المخرج: عبد الحي العراقي

سيناريو:عبد الحي العراقي وكارولين لوكاردي

المنتجة: كارولين لوكاردي

مدير التصوير: جان مارك سيلفا

نوع التصوير: ديجيتالk2,5

مكان التصوير: الدارالبيضاء، مراكش، لالة تاكركوست والضواحي، الصويرة.