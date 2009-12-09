

سعد عودة رسن

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 23:45

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









علمانيو أهل البيت

اعتقد ان ميولا واضحة كانت عند ائمة اهل البيت بفصل الدين عن الدولة بل اكاد اجزم ان اهل البيت لم يتورطوا بالعمل السياسي الا عندما اصبحت السياسة تشكل تهديدا لجوهر الدين وبشكل مباشر وهناك اكثر من دليل على هذا التوجه منها ان الامام علي لم يقبل بالخلافة الا خوفا من انتشار الفتنة بعد مقتل عثمان كما انه لم يحاول الاقتراب من العمل السياسي في فترة الخلفاء الثلاثة, صلح الامام الحسن, عدم اشتراك الامام الباقر بثورة زيد بن علي وكذلك عدم اشتراك الامام الصادق بثورة ابراهيم الامام, تقبل الظلم وكظم الغيظ عند كل ائمة اهل البيت من دون الدعوة للعمل المسلح او الثورة على الحكام ..

خلافة الامام علي وثورة الامام الحسين كانت دفاع عن الدين وليست محاولة للدخول في العمل السياسي بعد ان بدأت السياسة تحاول تهديم مرتكزات الدين خاصة وهو مازال في المراحل الاولى من النشوء والتطور, حتى ان فكرة الحكومة العادلة (حكومة الامام المهدي) في اخر الزمان هي دعوة صريحة للعلمانية والاكتفاء بالدور الديني لحين ظهور الامام

ائمة اهل البيت كانوا يدركون ان صراعا طائفيا وانقساما حادا سيتشكل داخل المجتمع الاسلامي لو انهم حاولوا الدخول الى هذا العالم من خلال العمل المسلح وتكوين الدولة الشيعية وهذا سيؤثر على جوهر الدين لان كل الذي سيحصل هو مجموعة متسلسلة من الحروب الطائفية يدركون بدايتها ولا يعرفون نهايتها تستخدم الوجه الديني الطائفي ويستطيع من خلالها ان يتسلل اللصوص والقتلة والشياطين ..

علمانية اهل البيت هي من جعلت الدين يتحول الى العالمية وهي واحدة من اهم اسباب تشكيل الحضارة العربية في العصر العباسي والتي ضمت الملاحدة والزنادقة وشاربي الخمور بالقرب من ائمة المذاهب والمتصوفة والمتعصبين ..

اهل البيت لم يكفروا المجتمع الذي امتهن فلسفة افلاطون وارسطو واصبحت فيه حانات اللهو وشرب الخمور تتكاثر ازاء الجوامع واماكن العبادة ..

لم يكفروا المجتمع حين بدأ الزنادقة امثال ابن الراوندي وغيره يبثوا طروحاتهم وبشكل مباشر وعلى رؤوس الاشهاد , كانوا يفهمون معنى الحضارة والشكل العلماني الذي لا يصلح غيره لتمثيل هذه الحضارة ...وحاولوا دائما ان يصدروا الدين المتسامح بعيدا عن صليل السيوف وصهيل الخيول, قدموا دينا متسامحا همه الاول الانسان المتصالح مع نفسه ومع العباد ورب العباد...

الفكر الاستعماري الحديث ادرك هذه النقطة بشكل كبير وكل ما كان عليه هو دفع الانسان المسلم بعيدا عن هذه العلمانية وتشكيل كيانات طائفية بطروحات جديدة تداعب حلم الدولة المفقودة منذ السقيفة وهذا وحده كان كافيا بإشعال حروب طائفية عرفنا بدايتها ولكن من منا يعرف متى ستنتهي