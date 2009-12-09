

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 15:16

المحور: الادب والفن









ديوان لافتات اندهاش

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دفتر رقم - 29

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عندما هب الأريج

ليتصعد بأعالي السماء

قافزاً

من على تويج وردة

خلف وراءه

جيوش عبق عميق

على حراسة نتحها اللذيذ

-*/

2

كل خلجة

وعلجة

تخلى عنها جسدي

في أول قشعريرة

لأنثى عانقتها

برؤوس مشاعري

حتى كل متني

-*/

3

الفلاة ترتع

على وجه العشب

وهي ترعى قطعان النسيم

وفي حراسة كلاب

هبات نزقه

لطرد فلول أعاصير

الذئاب الضارية

عن وجه الصحو

بالبرية

-*/

4

ومن بين الحجارة الصلدة

تنبت الأشواك الواخزة

وكل زهرة تقدم

أطباق العبير

حسب تقلب أمزجتنا العطرية

للعثور على عبق

الهوى المطلوب

-*/

5

لا يجدي التنقيب

ولا التمحيص

بين جثث الموتى

عن الذين سقطوا بالمعارك المنتهية

عن أسباب

هذا الهلاك الدائر



وكل لفظ أنفاسه

بطلقة غاشمة

لمنية عاجلة

وعلى حين غفلة

-*/

6

يحدث أحياناً

عثر على بندقية

وعلى بعض الفوارغ

ولم يعثر على جثة

الضحية

ولا على القناص

مع أن الجريمة

وقعت

وسجلت ضد مجهول

على تربة

ثرى الأوطان

-*/

7

على ضفة

جدول جف ماؤه

خلفته السنين العجاف

الناضبة

شق برعمي صخر

التربة العطشى

لأنبت في خواء شامل

دون أن أنحني

لشربة ماء

على سرير نهر

لا يجري دمه

في عروقي

-*/

8

لقد خضت

أقسى المعارك الفاصلة

على ملعب رقص

عجز

أمام جمهور نفس

منفض

دون حسم يذكر

-*/

9

لا يجدي التنقيب

بتلمس الإصابات

على الأعضاء البشرية المبتورة

والتي أدت إلى عجز تام

لشعب

نصفه أحيل على المعاش

والبقية الباقية

سيقوا لفيفاً وجماعات

إلى مأوى العجزة

-*/

10

لا داعي لأن تبحث

عن الجناة

في حشد

هذه الجثامين الحية

والتي ساقوها إلى الحرب

عنوة

-*/

11

قطيع من الإرهاصات

السائبة

ساقته ابتسامة عذبة

من أنثى

رائعة الجمال

مرت بقربك

-*/

12

خفر

حمرة الوجل

والتي خلفها

الحياء

على الخدود الوردية

حان قطافها

-*/

13

كانت الفتاة التي تجلس

قبالتي

رائعة الجمال

وأنا أنطفئ

كسراج يجدف

بهباب

كل هبة ريح

-*/

14

مهما تأففت

ورفعت من عقيرتك

وشمخت بجبهتك عالياً

نتح العبق

سيفكك أوصالك

قطعاً شتى

من لم الشمل

-*/

15

الحياة متعثرة

كالوقوف على إشارة

مرور طويلة

وأنت في عجلة

من أمرك



كمال تاجا