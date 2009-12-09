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انا لست هنا..


سجى احمد
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:45
المحور: الادب والفن
    


انا لست هنا
ولست هناك
اراقبه ..
دون قلب
بلا جسد
نتشارك الوحدة
بعدالة جزلة
نتحاور ..
كأرغفة الفقراء
لا طعم لنا... ولا لون
نتصفح الملامح..

ريح صفراء
تسرقني
بكل رحمة

أنا ميتة
أحيا بكل رشفة أمل

النصيب البائس
سعيد بك .. والنساء (بلا عنوان) تهرع اليك .. تمهل .. تمهل
نسيت أن أخبرك
إنك مت !!





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سجى احمد

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