

إلغاء عقوبة الإعدام تشريع توراتي ..صموئيل الثاني ..إصحاح 14

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 01:06

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







إلغاء عقوبة الإعدام تشريع توراتي ..صموئيل الثاني ..إصحاح 14









و علم يواب ابن صروية ان قلب الملك على ابشالوم* 2 فارسل يواب الى تقوع و اخذ من هناك امراة حكيمة و قال لها تظاهري بالحزن و البسي ثياب الحزن و لا تدهني بزيت بل كوني كامراة لها ايام كثيرة و هي تنوح على ميت* 3 و ادخلي الى الملك و كلميه بهذا الكلام و جعل يواب الكلام في فمها* 4 و كلمت المراة التقوعية الملك و خرت على وجهها الى الارض و سجدت و قالت اعن ايها الملك* 5 فقال لها الملك ما بالك فقالت اني امراة ارملة قد مات رجلي* 6 و لجاريتك ابنان فتخاصما في الحقل و ليس من يفصل بينهما فضرب احدهما الاخر و قتله* 7 و هوذا العشيرة كلها قد قامت على جاريتك و قالوا سلمي ضارب اخيه لنقتله بنفس اخيه الذي قتله فنهلك الوارث ايضا فيطفئون جمرتي التي بقيت و لا يتركون لرجلي اسما و لا بقية على وجه الارض* 8 فقال الملك للمراة اذهبي الى بيتك و انا اوصي فيك* 9 فقالت المراة التقوعية للملك علي الاثم يا سيدي الملك و على بيت ابي و الملك و كرسيه نقيان* 10 فقال الملك اذا كلمك احد فاتي به الي فلا يعود يمسك بعد* 11 فقالت اذكر ايها الملك الرب الهك حتى لا يكثر ولي الدم القتل لئلا يهلكوا ابني فقال حي هو الرب انه لا تسقط شعرة من شعر ابنك الى الارض* 12 فقالت المراة لتتكلم جاريتك كلمة الى سيدي الملك فقال تكلمي* 13 فقالت المراة و لماذا افتكرت بمثل هذا الامر على شعب الله و يتكلم الملك بهذا الكلام كمذنب بما ان الملك لا يرد منفيه* 14 لانه لا بد ان نموت و نكون كالماء المهراق على الارض الذي لا يجمع ايضا و لا ينزع الله نفسا بل يفكر افكارا حتى لا يطرد عنه منفيه* 15 و الان حيث اني جئت لاكلم الملك سيدي بهذا الامر لان الشعب اخافني فقالت جاريتك اكلم الملك لعل الملك يفعل كقول امته* 16 لان الملك يسمع لينقذ امته من يد الرجل الذي يريد ان يهلكني انا و ابني معا من نصيب الله* 17 فقالت جاريتك ليكن كلام سيدي الملك عزاء لانه سيدي الملك انما هو كملاك الله لفهم الخير و الشر و الرب الهك يكون معك* 18 فاجاب الملك و قال للمراة لا تكتمي عني امرا اسالك عنه فقالت المراة ليتكلم سيدي الملك* 19 فقال الملك هل يد يواب معك في هذا كله فاجابت المراة و قالت حية هي نفسك يا سيدي الملك لا يحاد يمينا او يسارا عن كل ما تكلم به سيدي الملك لان عبدك يواب هو اوصاني و هو وضع في فم جاريتك كل هذا الكلام* 20 لاجل تحويل وجه الكلام فعل عبدك يواب هذا الامر و سيدي حكيم كحكمة ملاك الله ليعلم كل ما في الارض* 21 فقال الملك ليواب هانذا قد فعلت هذا الامر فاذهب رد الفتى ابشالوم* 22 فسقط يواب على وجهه الى الارض و سجد و بارك الملك و قال يواب اليوم علم عبدك اني قد وجدت نعمة في عينيك يا سيدي الملك اذ فعل الملك قول عبده* 23 ثم قام يواب و ذهب الى جشور و اتى بابشالوم الى اورشليم* 24 فقال الملك لينصرف الى بيته و لا ير وجهي فانصرف ابشالوم الى بيته و لم ير وجه الملك* 25 و لم يكن في كل اسرائيل رجل جميل و ممدوح جدا كابشالوم من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب* 26 و عند حلقه راسه اذ كان يحلقه في اخر كل سنة لانه كان يثقل عليه فيحلقه كان يزن شعر راسه مئتي شاقل بوزن الملك* 27 و ولد لابشالوم ثلاثة بنين و بنت واحدة اسمها ثامار و كانت امراة جميلة المنظر* 28 و اقام ابشالوم في اورشليم سنتين و لم ير وجه الملك* 29 فارسل ابشالوم الى يواب ليرسله الى الملك فلم يشا ان ياتي اليه ثم ارسل ايضا ثانية فلم يشا ان ياتي* 30 فقال لعبيده انظروا حقلة يواب بجانبي و له هناك شعير اذهبوا و احرقوه بالنار فاحرق عبيد ابشالوم الحقلة بالنار* 31 فقام يواب و جاء الى ابشالوم الى البيت و قال له لماذا احرق عبيدك حقلتي بالنار* 32 فقال ابشالوم ليواب هانذا قد ارسلت اليك قائلا تعال الى هنا فارسلك الى الملك تقول لماذا جئت من جشور خير لي لو كنت باقيا هناك فالان اني ارى وجه الملك و ان وجد في اثم فليقتلني* 33 فجاء يواب الى الملك و اخبره و دعا ابشالوم فاتى الى الملك و سجد على وجهه الى الارض قدام الملك فقبل الملك ابشالوم*





توضيح





علم يواب ابن صروية أن قلب الملك على ابنه ابشالوم ... فأرسل الى امراة حكيمة من أهل تقوع.. وقال لها تظاهري بالحزن و لبسي ثيابه.. كامرأة ناحت كثيرا على ميت .. ثم ادخلي على الملك و كلميه بهذا الكلام... قالت اعن أيها الملك قال لها ما بالك ...قالت إني امراة أرملة مات رجلي ولجاريتك ابنان تخاصما في الحقل وليس من يفصل بينهما فضرب احدهما الآخر وقتله ... وعشيرة المقتول طلبوا مني تسليم القاتل لقتله فيطفئون جمرتي التي بقيت لي من لرجلي فيمحى اسمه من وجه الأرض ..فقال الملك للمرأة اذهبي الى بيتك قالت المرأة علي الإثم يا سيدي على بيت أبي والملك وكرسيه نقيان.. فان كلمك احد فأتي به إلي ..فقالت اذكر أيها الملك الرب إلهك كي لا يكثر ولي الدم فيهلكوا ابني.. فقال حي هو الرب انه لا تسقط شعرة من شعر ابنك الى الأرض.. فقالت المرأة .. دعني أتكلم فقال تكلمي قالت المرأة.. لماذا لا يرد الملك منفية هل تنظر الى أن نموت ونكون كالماء المراق على الأرض... فأني جئت لأكلم الملك سيدي بهذا الأمر لان الملك يسمع لينقذ أمته من يد الرجل الذي يريد يهلكها ... فأجاب الملك و قال للمرأة لا تكتمي عني امرأ أسالك عنه فقالت المرأة ليتكلم سيدي الملك فقال الملك هل يد يواب معك في هذا كله فأجابت المرأة و قالت حية هي نفسك يا سيدي الملك لا يحاد يمينا أو يسارا عن كل ما تكلم به سيدي الملك لان عبدك يواب هو أوصاني بهذا الكلام ... فقال الملك ليواب اانت فعلت هذا الأمر فاذهب ورد الفتى ابشالوم فسقط يواب على وجهه الى الأرض و سجد و بارك الملك ...وقال يواب اليوم علم عبدك أني قد وجدت نعمة في عينيك يا سيدي الملك اذ فعل الملك قول عبده ...فقام يواب وذهب الى جشور وأتى بابشالوم الى أورشليم ... فقال الملك لينصرف الى بيته لا اريد أن أرى وجهه فانصرف ...ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح مثل ابشالوم من باطن قدمه حتى هامته.. كان يحلق رأسه في أخر كل سنة.. ويزن شعر رأسه بمأتي شاقل ...ولد لابشالوم ثلاثة بنين و بنت واحدة اسمها ثامار و كانت امراة جميلة المنظر ...أقام ابشالوم في أورشليم سنتين فأرسل الى يواب ليرسله الى الملك فلم يأتي إليه ثم أرسل ثانية فلم يأتي ..فقال لعبيده انظروا الى حقل يواب بجانبي قالوا في شعيرا قال احرقوه ..فجاء يواب الى ابشالوم وقال له لماذا احرق عبيدك حقلي ...قال ابشالوم ليواب لو أني بقيت في جشور أفضل من لا أرى وجه الملك ..فجاء يواب الى الملك و اخبره فدعا ابشالوم فأتى الى الملك و سجد له الى الأرض فقبل الملك ابشالوم







الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الثاني ..إصحاح 14



https://www.enjeel.com/bible.php?bk=10&ch=14





تعليق..





عفا داوود عن ابنيه قاتل أخيه بنص ديني سياسي ألفه يواب مع المرأة التقوعية ..بند النص. ..قالت إني امراة أرملة مات رجلي ولجاريتك ابنان تخاصما في الحقل وليس من يفصل بينهما فضرب احدهما الآخر وقتله ... وعشيرة المقتول طلبوا مني تسليم القاتل لقتله فيطفئون جمرتي التي بقيت لي من لرجلي فيمحى اسمه من وجه الأرض ..فقال الملك للمرأة اذهبي الى بيتك قالت المرأة علي الإثم يا سيدي على بيت أبي والملك وكرسيه نقيان.. قال داوود فان كلمك احد فأتي إلي ..قالت المرأة ..اذكر أيها الملك الرب إلهك كي لا يكثر ولي الدم فيهلكوا ابني.. قال داوود ..حي هو الرب انه لا تسقط شعرة من شعر ابنك على الأرض









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