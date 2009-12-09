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نصوص قصيرة (16)


هاتف بشبوش
الحوار المتمدن-العدد: 5508 - 2017 / 5 / 1 - 13:24
المحور: الادب والفن
    


نصــــوص قصيــرة (16)

سألتني الجميلةُ
عن مدى علاقتي بالأطفال؟
حسنا:
ذاتَ يوم كنتُ طفلاً
إسمهُ زرياب
..........................
آه.....
لم نعد أطفالاً
فنحصلُ على العطفِ والرضا
لمجرّدِ بكائنا وحزننا
....................
عرفتُ جيدا
انني لاأستطيع انْ احبَ شخصا
الاّ ذا توقفتُ عن حب نفسي
........................
بدلاً من دعائِكم الكئيب
أسمعوني فيروز رجاءا
.......................
حينما يمرُ الأسدُ
الأرنبُ ، يبدأ بتدخين غليونه

هــاتف بشبــوش/عراق/دنمارك





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هاتف بشبوش

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هاتف بشبوش - نصوص قصيرة (16)