

هاتف بشبوش

الحوار المتمدن-العدد: 5508 - 2017 / 5 / 1 - 13:24

المحور: الادب والفن









نصــــوص قصيــرة (16)



سألتني الجميلةُ

عن مدى علاقتي بالأطفال؟

حسنا:

ذاتَ يوم كنتُ طفلاً

إسمهُ زرياب

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آه.....

لم نعد أطفالاً

فنحصلُ على العطفِ والرضا

لمجرّدِ بكائنا وحزننا

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عرفتُ جيدا

انني لاأستطيع انْ احبَ شخصا

الاّ ذا توقفتُ عن حب نفسي

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بدلاً من دعائِكم الكئيب

أسمعوني فيروز رجاءا

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حينما يمرُ الأسدُ

الأرنبُ ، يبدأ بتدخين غليونه



هــاتف بشبــوش/عراق/دنمارك