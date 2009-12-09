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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد: الأكمة..تدرجات .. شعر.. تداعيات .. عري .. حيوات .. نشاز .. أمد .. فروق .. تناوب .. احترام .. قطب .. جبروت .. تباين ..مهارة
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قصائد: الأكمة..تدرجات .. شعر.. تداعيات .. عري .. حيوات .. نشاز .. أمد .. فروق .. تناوب .. احترام .. قطب .. جبروت .. تباين ..مهارة
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قصائد: الأكمة .. تدرجات .. شعر.. تداعيات .. عري .. حيوات ..
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد: الأكمة..تدرجات .. شعر.. تداعيات .. عري .. حيوات .. نشاز .. أمد .. فروق .. تناوب .. احترام .. قطب .. جبروت .. تباين ..مهارة