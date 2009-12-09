أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد: الأكمة..تدرجات .. شعر.. تداعيات .. عري .. حيوات .. نشاز .. أمد .. فروق .. تناوب .. احترام .. قطب .. جبروت .. تباين ..مهارة


اخر الافلام











المزيد.....

قصائد: الأكمة..تدرجات .. شعر.. تداعيات .. عري .. حيوات .. نشاز .. أمد .. فروق .. تناوب .. احترام .. قطب .. جبروت .. تباين ..مهارة


احمد صالح سلوم
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 23:16
المحور: الادب والفن
    


الأكمة




الان
اطلق سراح
المخبوء بين اغصان واوراق لغتك

................................

تدرجات




الفراشات
لا تفر مذعورة
عندما ترى العصافير
لأنها من نسق الالوان الغضة

................................

شعر




لن المس قوافي
الماضي
بل امد يدي
الى بحار الحاضر
........................


تداعيات





أحيانا
في رمشة عين
اغوص الى سحيق الكلمات
واحصد صورا ضبابية
تحلق
تحلق
حتى حين اغلق عيني

................................

عري




عندما احتسي
نبيذ الفصول
الانثوية
تتعرى الغيوم
حتى ينبلج الصبح
............................

حيوات





واغني بين كنوز الأشياء
حيث تفوح رائحة أنيقة
بين دفقها
والحيوات
التي تشتعل فيها
......................

نشاز





الاستهلال الموزون
معضلة
فكيف سينطلق فتيل الفكرة
اذا كانت الموسيقى
اقل ايقاعا
من المعنى
..............................

أمد



ابتسم
عندما تبتكر أسلوبا
كثيفا
لعباراتك
فأنت ستهب
كريح الشتاء
بلا انتهاء
................................

فروق



العين
تسر بالنقوش المنمنمة
وعمق الوانها
لكن العقل لا تدهشه
الا المعاني الدقيقة
الناتئة
................................

تناوب




اذا ضلت الألوان
عن مجرى التناغم
يصعب تسلق
الفكرة
بالتناوب
.......................................

احترام





لا تنتهك العبارة
بكلمات
ضحلة
وتعابير تخيفها
......................................

قطب




عندما تصادف قطبا مورقا
وانت تعدو
نحو الموضوع
لاتنقح افكارك
حتى لا تفقد
طفولتها
.................................

جبروت




بعض العبارات
تتردد باصداء
يرتجف منها
حتى جبل
شامخ
......................................

تباين




اقرن عزفك
بشعور الوحدة
وسوف تعلو ببهاء التناغم
والسماء الكالحة
.....................................

مهارة




لا تنحني
للاذواق المبهرجة
وابق مشدوها
لقيثارة رشيقة
حتى تستحوذ
على قصيدة خاطفة

.............................
فليمال - لييج – بلجيكا
نيسان 2017
.....................................
من اصدارات مؤسسة "بيت الثقافة البلجيكي العربي" - فليمال - لييج - بلجيكا
La Maison de la Culture Belgo Arabe-Flémalle- Liège- Belgique
مؤسسة بلجيكية .. علمانية ..مستقلة
مواقع المؤسسة على اليوتوب:
https://www.youtube.com/channel/UCXKwEXrjOXf8vazfgfYobqA
https://www.youtube.com/channel/UCxEjaQPr2nZNbt2ZrE7cRBg
شعارنا "البديل نحو عالم اشتراكي"
...........................................





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
احمد صالح سلوم

إجمالي القراءات: 5,293,222
المقالات المنشورة: 2,096
- قصائد: الأكمة .. تدرجات .. شعر.. تداعيات .. عري .. حيوات .. ...
- ملاحظات:عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ..ومشروع روتشيلد الع ...
- قصائد: شبق .. آسن .. تبادل .. سيمفونيات .. حرير.. شغل .. اوز ...
- قصائد : هموم .. عائق .. تباين .. قلق .. خزانة .. سرطان .. أل ...
- ملاحظات :عن المرشح الرئاسي الفرنسي الشيوعي كبديل مستقبلي وحي ...
- قصائد : عنفوان .. معزوفة .. فراق .. نضج ..لقاح .. زهور.. انط ...
- قصائد: تكلف .. تقوقع ..وسامة ..صناعة ..تبادل .. حيلة .. دبكة ...
- قصائد: اختصار.. فانوس .. رحيل .. تشرد .. عمل .. وداع .. شقاء ...
- قصائد: أسر .. منجم ..اغتيال ..لوحة ..امتزاج .. الدلالة .. ضح ...
- قصائد : سفر .. صيد .. اثقال .. دلالات ..المعنى .. ومضة ..اتس ...
- قصائد:انحناءة..واقفا..متسع ..شغف.. فيض..تفكك.. تقاسيم.. شفاف ...
- ملاحظات عن :اليسار البترودولاري ..كذبة الجمرة الكيماوية بخان ...
- ثقافة التحريض التكفيري الوهابي السعودي القطري كشريك في اعتدا ...
- ابتهالات عبيد الاديان لاله الربح الروتشيلدي الرأسمالي
- المتهم السعودي مدير المركز الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي ب ...
- الاستشراق المعكوس وفكر سيد قطب..الإسلام السياسي عبر اليات ال ...
- روسيا والسيادة السورية ،تجربة بيت الثقافة البلجيكي العربي في ...
- ترجمة لما كتبه المفكر العالمي سمير امين عن الثوري فيدل كاستر ...
- ملاحظات ..حول -حرر عقلك- وانت بعقال الخرافات ..حول رسل الموت ...
- ملاحظات عن الامية الاقتصادية للاعلام المقاوم..وجريمة الإبادة ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- متحف بوشكين يفتتح معرضا لأعمال الرسام جورجو موراندي
- حكومة العثماني تنال ثقة مجلس النواب
- وفاة المخرج الأمريكي جوناثان ديمي عن عمر ناهز 73 عاما
- وفاة المخرج الأمريكي جوناثان ديمي عن عمر ناهز 73 عاما
- توفيق بكار.. أيقونة النقد الأدبي في تونس
- الآلة الايقاعية 808: من الفشل الذريع إلى النجاح الساحق
- البوليساريو والجزائر غاضبان قبيل صدور قرار مجلس الأمن
- فعاليات| ختام «الفنون التراثية».. وافتتاح صالون «ذوي الإعاقة ...
- بن شماش يواصل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية
- هل يعتزل رامز جلال برامج المقالب؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,361,094
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد: الأكمة..تدرجات .. شعر.. تداعيات .. عري .. حيوات .. نشاز .. أمد .. فروق .. تناوب .. احترام .. قطب .. جبروت .. تباين ..مهارة