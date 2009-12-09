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صرخة عاشق


قاسم عيدو مراد
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 15:06
المحور: الادب والفن
    



بَينَ العتمةِ والفراغِ
أبكي مَعَ ظَلامٍ دامِسٍ
في باطنِ ريحٍ شماليٍّ
تسكنُ في غبارٍ مِنْ الأسى
ليتَ حزن صحراءَ
يصبح قبري
ليتَ خلودي يموت
في هذا الليل المرعب
لَعَلَ هَذا العاشقُ
لا يَصرَخُ بَعْدُ





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قاسم عيدو مراد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - قاسم عيدو مراد - صرخة عاشق