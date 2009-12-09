

عزيز باكوش

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 13:58

المحور: المجتمع المدني









بريد فاس : إعداد عزيز باكوش

براءة



عبر الأمنيون ال 11 المتابعون في ملف ما يعرف ب" القرقوبي " عن ارتياحهم بتأييد محكمة الاستئناف بفاس الأربعاء 22 فبراير الجاري للحكم الصادر القاضي بتبرئتهم

تأييد محكمة الاستئناف لقرار المحكمة الابتدائية شهر نونبر الماضي ببراءة جميع الأمنيين جاء وسط جلسة نقاش حاد بين هيئة دفاع المتهمين ومطالبي الحق العام، قبل أن يستقر قرار رئاسة الجلسة على تأييد الحكم الابتدائي.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات التأديبية بطريقة غير مباشرة في حق عشرات الأمنيين كما عملت على نقل مجموعة كبيرة منهم وتغيير أماكن عملهم."

رشوة

بعد شكاية قدمها حارس موقف السيارات يدعى "خ. ص" أواسط يناير الماضي تابع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الثلاثاء 21 فبراير الجاري قائد الملحقة الإدارية عين قادوس"م.م" بتهمة الإرتشاء وذلك في حالة صراح بعد الإفراج عنه بكفالة 50 ألف درهم"

وأفاد المشتكي خلال التحقيق التمهيدي أنه كان ضحية تعرضه لضغوط مستمرة من قبل رجل السلطة ليستقر رأيه بتقديم شكاية لدى وكيل العام للملك، حيث تم التنسيق مع العناصر الأمنية و نصب كمين للقائد الذي تم العثور على مبلغ مالي بلغ 1000 درهم في درج مكتبه يشتبه بتقديمها له منقبل المشتكي "

من ناحية أخرى نفى القائد تسلمه رشوة من قبل حارس موقف السيارات، وقال أن هذا الأخير ولج إلى مكتبه وألقى المبلغ المذكور وخرج مؤكدا في السياق ذاته أنه لم يطلب من الشخص أي رشوة، وتمسك ببراءته"

احتجاج

ناشدت حركة الممرضين والممرضات في حركة احتجاجية مرفوقة باعتصام لمدة 24 ساعة يوم 21 فبراير الجاري أمام المديرية الجهوية للصحة بفاس الوزارة الوصية على القطاع التعجيل بالمعادلة الإدارية والعلمية بجهة فاس مكناس واستعجلت ضرورة استجابة الحكومة المغربية وعلى الخصوص وزارة الحصة لمطلبهم القاضي بالمعادلة الإدارية والعلمية والتي وفق الشعارات التي تم ترديدها تقف كتحدي كبير أمام استفادتهم من الترقية للسلم 10 و11، وكذا متابعة تكوينهم العالي في الماستر وسلك الدكتوراه"

عمال دون أجرة

كشف فرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس يوم 16 فبراير الجاري الوضعية الصعبة التي أضحى يعيشها عشرات عمال ومستخدمي إحدى الشركات المكلفة بصيانة قصور سعودية بالمغرب، الحدث يأتي بعد أن توقفت أجورهم منذ حوالي 6 أشهر مضت ما انعكس بشكل سلبي على حياتهم اليومية، تضيف مصادر الجريدة وأثر بشكل كبير على مستويات عيشهم .

وضعية عمال ومستخدمي الشركة كانت موضوع رسالة مستعجلة وجهتها الجمعية الحقوقية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تقول مصادرنا تطالبه فيها التعجيل بالصرف الفوري لأجور العمال والمستخدمين .

إلى ذلك ، يعيش العشرات من المتضررين و أسرهم وضعية اجتماعية صعبة للغاية، ما يستوجب تدخل وزارة التشغيل و العمل الفوري على إجبار الشركة الالتزام بواجباتها اتجاه العمال تفاديا لتعميق معاناتهم "

ماحيا

نجحت العناصر الأمنية لمنطقة بندباب عين قادوس، مدعمة بعناصر فريق الأبحاث والتدخلات التابع لولاية أمن فاس، مؤخرا من وضع حد لنشاط أحد مروجي المشروبات الكحولية التقليدية الصنع (ماحيا) والمخدرات والاقراص المهلوسة.

مروج المشروبات الكحولية الذي يعد من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج وحيازة المخدرات والمشروبات الكحولية، الذي خضع محل سكناه للجس الوقائي والتفتيش الدقيق بحي البورنيات، حيث تم العثور على مواد مخدرة أخرى تستعمل في صناعة هذه المشروبات الكحولية. وحجزت ذات العناصر الأمنية 190 غرام من مخدر الشيرا، و29 رزمة من مخدر الكيف، و170 غرام من مسحوق الكيف ممزوج ب طابا، و4 كلغ من سنابل الكيف، و04 براميل تحتوي على 24 كيلوغرام من التين والتمر المجفف، و2 كلغ من مخدر المعجون، و32 حبة من الأقراص المهلوسة، و15 لتر من ماء الحياة "ماحيا"، و400 قنينة لتعبئة ماء الحياة، وميزانين، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام ومبلغ مالي محصل عليه من مبيعات هذه المواد المحظورة.ووضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية "