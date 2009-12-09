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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد العزيز الحيدر - الأشواق
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الأشواق


عبد العزيز الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:54
المحور: الادب والفن
    



أي غور عميق تتبع بداية النبع؟
الثقوب الصغيرة .....كجراح عاشق
راحل في رؤوس التماثيل- البرنز-
حفر في تاريخ المدينة
في جراحها ألقديمة والجديدة
حفر في عمق الأسطورة ألمصورة
أسطورة الأزمنة الحديثة
أزمنة الأختناق
والدم....والأزرق الشاحب
غارقا في أزمنة لن تعود





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عبد العزيز الحيدر

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المقالات المنشورة: 338
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