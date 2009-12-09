

عبد العزيز الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:54

المحور: الادب والفن











أي غور عميق تتبع بداية النبع؟

الثقوب الصغيرة .....كجراح عاشق

راحل في رؤوس التماثيل- البرنز-

حفر في تاريخ المدينة

في جراحها ألقديمة والجديدة

حفر في عمق الأسطورة ألمصورة

أسطورة الأزمنة الحديثة

أزمنة الأختناق

والدم....والأزرق الشاحب

غارقا في أزمنة لن تعود