

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 19:39

المحور: الادب والفن









نداء " 1 " maysa saboh

داعش " الدولة الإسلامية ": هي تشكيل تاريخي قامت به أجهزة مخابراتية عالمية.. لتفريغ جغرافية دول المغرب الكبير .. ومشرقه من تلويناته.. والإبقاء على لون الإسلام السياسي الواحد.. الذي تعتمد أنثاه .. الحجاب .. والنقاب .. والجلباب.

نداء " 2 " إبقاء .. دول المغرب الكبير ومشرقه... اسواقاً استهلاكية ... للتكنولوجيا الطليعية الإسرائيلية .. والأوروبية والأمريكية ، المدنية منها ..والحربية .